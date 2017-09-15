Глава Страткома США полагает, что в КНДР испытали водородную бомбу

Глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен считает, что 3 сентября в ходе ядерного испытания в КНДР была протестирована водородная бомба, что выводит северокорейский ядерный потенциал на новый уровень.

Как заявил Хайтен журналистам, хотя не в его компетенции подтверждать эту версию, он, исходя из масштабов подземного взрыва и других факторов, полагает, что речь шла о водородной бомбе, а это является заметным прорывом по сравнению с атомными бомбами, которые Пхеньян испытывал ранее.

«Глядя на заряд такой мощности, я как военный офицер предполагаю, что это была водородная бомба», – сказал Хайтен.

Будучи главой Стратегического командования США, Хайтен отвечает за все элементы ядерного потенциала страны.

Отвечая на вопрос о том, важно ли, что Северная Корея перешла к испытаниям водородной бомбы, Хайтен сказал: «Да. Переход от первой атомной бомбы к водородной бомбе» в 1940-е годы изменил стратегическое соотношение Америки с Советским Союзом «из-за масштабов разрушений, которые может повлечь за собой применение оружия такой мощности».