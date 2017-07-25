Суд США разрешил комиссии по выборам собирать персональные данные

Федеральный судья США постановила, что комиссия президента Дональда Трампа по вопросам фальсификации на выборах может запросить информацию о списках избирателей из американских штатов США.

Судья Коллин Коллар-Котелли заявила, что иск группы по защите прав избирателей не имеет оснований для блокировки сбора данных.

Группа по защите конфиденциальности - Electronic Privacy Information Center - утверждала, что комиссия должна была решить вопрос о конфиденциальности перед тем, как сделать запрос. Судья постановила, что комиссия не является технически агентством, поэтому не требуется проводить такие оценки.

Вице-председатель избирательной комиссии Крис Кобах назвал постановление суда «крупной победой в отношении подотчетности правительства, прозрачности и права общественности знать о честности наших избирательных процессов».

Дональд Трамп, создавший комиссию, утверждал, что миллионы людей проголосовали на ноябрьских президентских выборах незаконно. Оппоненты указывают на то, что слова президента США не подкреплены доказательствами.

Комиссия попросила штаты предоставить данные о выборах, включая имена зарегистрированных избирателей, даты их рождения и часть номеров социального страхования.

Некоторые штаты отказались подчиняться этому, а другие штаты заявили, что им необходимо изучить вопрос, предоставления подобных данных. Тридцать штатов заявили, что они предоставят ограниченную информацию, которая уже является публичной для комиссии.

Американские законодатели-демократы выразили обеспокоенность в связи с тем, что деятельность комиссии может привести к новым требованиям о дополнительной идентификации избирателей, что приведет к затруднению голосования.

Постановление суда не обязывает штаты передавать информацию, имеющую отношение к выборам. Ожидается, что ряд штатов продолжит борьбу в судах. Американский союз гражданских свобод также подал отдельный иск против комиссии.