США поставят Украине 700 тысяч тонн угля уже в сентябре

КИЕВ – Поставки американского угля в Украину в объеме 700 тысяч тонн поддерживают стабильность и надежность энергосектора Украины.

Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов 1 августа на своей странице в Фейсбуке, отмечая условия контракта между Публичным акционерным обществом «Укрэнерго» и американской компанией Xcoal Energy & Resources.

«Через шесть недель после того как Петр Порошенко и Дональд Трамп обсудили возможности диверсификации поставок угля в Украину из США, ПАО «Центрэнерго» и Xcoal Energy & Resources подписали ключевое соглашение. Начиная с осени этого года, компания XCoal поставит в Украину 700 тысяч тонн угля.

Эти поставки сделают невозможным отключение отопления в грядущем отопительном сезоне. Это соглашение является прекрасным примером того, как в современных условиях близкое сотрудничество может быть взаимовыгодным – создавать рабочие места с одной стороны и поддерживая стабильность и надежность энергосектора с другой», – подчеркивается в сообщении Посольства США в Украине.

Подписание контракта заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко называет «очень важным событием» и указывает на поддержку со стороны Соединенных Штатов украинского энергетического сектора.

«Вследствие российской гибридной агрессии Украина частично потеряла свою угольную промышленность. В этой ситуации эффективная работа правительства дала возможность не только пройти сложный отопительный сезон без веерных отключений…. но и диверсифицировать поставки», – отметала Наталья Бойко на своей странице в Фейсбуке

Она считает, что «повестка дня украино-американского сотрудничества затрагивает сферы нефти и газа, электроэнергетического сектора и угольной промышленности».

В состав Публичного акционерного общества «Центрэнерго» входят три тепловых электростанции – Углегорская, Змиевская и Трипольская. Суммарная проектная мощность станций составляет около четырнадцати процентов от общей мощности электростанций Украины. На сайте компании отмечается, что в общем объеме производства электроэнергии Украины доля выработанной электроэнергии ПАО «Центрэнерго» составляет около восьми процентов.

«Прибытие первого судна объемом 85 тысяч тонн в порт «Южный» ожидается уже в начале сентября этого года. Весь законтрактованый американский уголь планируется отгружать на нужды Трипольской ТЭС, что позволит электростанции возобновить работу и стабильно пройти осенне-зимний период 2017-2018 годов», – подчеркивается на сайте ПАО «Центрэнерго».

Конкуренция и диверсификация угля

Руководитель программ Аналитического центра «Дикси Групп» Роман Ницович считает, что появление еще одного поставщика дефицитного после оккупации отдельных районов Донбасса угля антрацитной группы, создает хорошие условия для конкуренции.

«Основными поставщиками антрацита до подписания контракта с американской фирмой были Россия и Южная Африка. Появление третьего продавца создает хорошие условия для конкуренции. Пока мы знаем о цене в 113 долларов за тонну, но есть надежды, что в следующих партиях стоимость будет со скидками, более выгодной для украинских потребителей», – говорит Роман Ницович корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Вместе с тем, Роман Ницович отмечает, что стоимость американского угля не приведет к росту цены на тарифы для потребителей в новом отопительном сезоне. И объясняет, почему.

«Роста цены не будет не потому, что у нас контракт на небольшую долю угля – по данным министерства энергетики в 2017 году Украине необходимо семь миллионов тонн антрацита. Этот контакт составляет не больше десяти процентов от необходимого, и он будет выполняться в течение всего отопительного сезона, то есть, и в следующем году», –подчеркивает Роман Ницович.

Дешевле импортного угля, отмечает эксперт, может быть только отечественный уголь, который добывается за линией разграничения.

«Сложно говорить об экономической составляющей в таких вопросах, как энергобезопасность потому, что уголь, который мы покупаем за границей, будет дороже, чем мы могли бы купить за линией соприкосновения или после реинтеграции территорий на востоке. Сегодня мы должны платить реальные цены. В структуре украинских тарифов на тепловую энергию есть формула, которая привязывает цену угля к цене на бирже в Роттердаме и Антверпене – так называемая формула Роттердам-плюс», – объясняет Роман Ницович.

Он говорит, что в Украине сокращается потребление дефицитного угля антрацитной группы, и местные энергокомпании все больше ориентируются на уголь местной украинской добычи.

О росте цен: все возможно

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает, что для повышения уровня энергобезопасности страны нужно учитывать несколько компонентов: источники поставок, возможности у потребителей платить и экологическая составляющая.

«В прошлом году все объекты, генерирующие тепловую и электроэнергию, сожгли 31,3 миллиона тонн угля. Из них антрацита было приблизительно двенадцать миллионов тонн, остальной уголь марки «Г». На этом фоне 700 тысяч тонн – небольшая доля, которая не должна критично повлиять на рост цен», – говорит Дмитрий Марунич Русской службе «Голоса Америки».

Дмитрий Марунич считает, что цена контракта американского угля «однозначно выбивается» за рамки расчетов по формуле Роттердам-плюс для украинских потребителей.

«Не знаю, как поведет себя «Центрэнерго», но всегда есть возможность обратиться с просьбой к регулятору повысить тарифы, что неизбежно приведет к росту оптовой цены на электроэнергию, и как следствие к пересмотру тарифов для промышленных потребителей на электроэнергию», – говорит Дмитрий Марунич.

Дмитрий Марунич отмечает, что раньше американский уголь небольшими партиями поставлялся в Украину, но его завозили отдельные предприятия, чаще для металлургических комбинатов.

Поддержка и новые условия для сотрудничества

Контракт на поставки американского угля директор Центра внешнеполитических исследований «OPAD» Сергей Пархоменко называет проукраинским жестом поддержки со стороны западного мира.

«Это демонстрация Соединенными Штатами поддержки Украины и сигнал России о том, что энергетический диктат закончился. Можно предположить, что объемы контракта начальные, но их хватит для того, чтобы закрыть некоторые проблемы, которые у нас возникают в осенне-зимний период», – говорит Сергей Пархоменко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Украинско-американская договоренность по углю, по словам Сергея Пархоменко, дополняет новый пакет антироссийских санкций со стороны официального Вашингтона.

«Очевидно, что Европейский Союз, Соединенные Штаты, другие страны западного мира и евроатлантического пространства, такие как Австралия, демонстрируют нежелание развивать отношения с Россией. Этот контракт дополняет антироссийские усилия наших стратегических партнеров. Для того, чтобы полностью быть в контексте мировых антироссийских санкций, внутренняя украинская политика должна быть проевропейской, необходимо активно проводить реформы и эффективно бороться с коррупцией», – подчеркивает Сергей Пархоменко.

Коррупцию в украинском обществе он называет одной из главных проблем, которая влияет на продвижение страны в евроатлантическом направлении.