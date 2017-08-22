Американский уголь укрепит энергетическую безопасность Украины

Первая партия американского угля в Украину отправилась из порта Балтимора. Уголь из Пенсильвании в течении 2017 года будет поставлять самый крупный экспортер в отрасли - компания XCoal.

"Мы с оптимизмом смотрим на сотрудничество с Украиной. Сегодняшняя поставка – это многолетняя деловая история между американской угольной промышленностью и Украиной. Мы с нетерпением ждем возможности в будущем сотрудничать с украинским «Центрэнерго»", - заявил представитель компании XCoal Тед О’брайан.

В Украине заявляют, что поставки американского угля укрепят энергетическую безопасность страны.

"Это гарантия того, что украинцы будут иметь электроэнергию этой зимой. С коммерческой точки зрения – это выгодный проект. Цена конкурентная. Есть возможность того, что она будет снижаться", - отметил посол Украины в США Валерий Чалый.

Ранее украинские ТЭС получали антрацитный уголь из Донбасса. Блокада поставок угля группой депутатов Верховной рады, ветеранов добровольческих батальонов, и представителей ВСУ негативно отразилась на работе теплоэлектростанций.

"Эта блокада наносит серьезный вред украинской экономике. Поставки из США всего лишь еще один способ решить проблему", - сказал эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд.

Доставлять уголь из Пенсильвании в порт Балтимора будет железнодорожная компания Reading & Northern (RBMN). Украина получит 700 000 тонн антрацитного угля для Трипольской ТЭС до конца года, и половина этого объема поступит из шахт, которые обслуживает компания Reading & Northern, говорится в заявлении компании для СМИ.

В украинской компании ДТЭК, говорят, что часть антрацита закупают в Южноафриканской Республике. Его стоимость ниже, чем в контракте между американской Xcoal и украинской государственной компанией «Центрэнерго».

Со своей стороны, в «Центрэнерго» отмечают, что заявленная цена в 113 долларов за тонну антрацита действует для первой партии, тогда как последующие поставки могут быть дешевле.