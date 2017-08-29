США назначили нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху

Эндрю Шофер ранее работал на дипломатических должностях в Австрии, России и других странах
Госдепартамент США объявил о назначении Эндрю Шофера следующим сопредседателем Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху от США.
До недавнего времени он был временным поверенным в делах миссии США при международных организациях в Вене.
Он также работал в посольствах США в Кувейте, Бахрейне и России.
«США по-прежнему твердо привержены процессу Минской группы и намерены помогать сторонам достичь прочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», – заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.
Она добавила, что США «поддержат лишь такое урегулирование конфликта, которое основано на международном праве, включая Хельсинский заключительный акт и в частности принципы неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения».
Шофер приступит к своим новым обязанностям немедленно, сообщили в Госдепартаменте.
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