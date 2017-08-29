США назначили нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху

Госдепартамент США объявил о назначении Эндрю Шофера следующим сопредседателем Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху от США.

До недавнего времени он был временным поверенным в делах миссии США при международных организациях в Вене.

Он также работал в посольствах США в Кувейте, Бахрейне и России.

«США по-прежнему твердо привержены процессу Минской группы и намерены помогать сторонам достичь прочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», – заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Она добавила, что США «поддержат лишь такое урегулирование конфликта, которое основано на международном праве, включая Хельсинский заключительный акт и в частности принципы неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения».

Шофер приступит к своим новым обязанностям немедленно, сообщили в Госдепартаменте.