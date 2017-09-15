Мемуары Хиллари Клинтон «Что произошло»: реакция читателей и Белого дома

ВАШИНГТОН - Не прошло и года после президентских выборов, а кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опубликовала мемуары.

В книге, названной «Что произошло», она рассказала о предвыборной борьбе и причинах поражения в гонке за Белый дом. Одной из первой была встреча Клинтон с читателями в Нью-Йорке.

Хиллари Клинтон улыбалась, общаясь со сторонниками на презентации своей новой книги. У магазина «Банс энд Нобл» в Нью-Йорке выстроилась длинная очередь желающих получить ее автограф.

«Я глубоко уважаю и люблю ее, - говорит Линда Вебб, жительница Нью-Йорка. - Я хотела принять личное участие в этом событии, и одной из первых приобрести ее книгу».

Джонатан Лемайр работает в издании ASSOCIATED PRESS. Он имел возможность прочитать книгу Клинтон еще до выхода в свет, и, по его словам, бывший кандидат честно рассказывает о своем проигрыше, признавая допущенные ошибки.

«Я думаю, что для нее это тот самый шанс честно рассказать о том, что произошло в прошлом году, о том, что повлияло на исход выборов и поражение, о всех внешних и внутренних факторах и ошибках, – и о том, как они помогли Дональду Трампу одержать над ней победу», - считает Джонатан Лемайр.

Лемайр отмечает, что бывшая кандидат в президенты от Демократической партии жестко критикует своего оппонента. Во время своей предвыборной кампании Клинтон назвала Трампа профессионально непригодным для поста президента США, и в своей книге вновь озвучила это мнение.

«Она пишет, что пока что в Белом доме Трамп себя так и проявил, - рассказывает Лемайр. - Конечно, она не забывает и о вмешательстве России, но ее самая жесткая критика направлена против директора ФБР Джеймса Коми, который, считает она, резко изменил ход гонки, за две недели до голосования объявив о возобновлении расследования скандала вокруг ее электронной почты».

Сторонники Трампа отрицают роль России в поражении Клинтон. Один из них - Говард Каплан говорит:

«Да, все эти люди думают, что, мол, она проиграла по некой тайной причине! Никаких тайных причин тут нет. Она не нравится людям. Народу больше нравится Трамп, и народ хотел перемен в этой стране».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс выступила с критикой новых мемуаров Клинтон.

«Я нахожу печальным тот факт, что после того, как Хиллари Клинтон провела одну из самых негативных кампаний в истории и проиграла, она решила завершить последнюю главу ее политической жизни, продвигая книгу, содержащую ложные и безрассудные атаки. Я думаю, что это печальная ситуация», - сказала Сандерс.

Хиллари Клинтон, как ожидалось, должна была одержать триумфальную победу в президентской гонке. В целом, она получила почти на три миллиона голосов больше, чем Трамп, но проиграла в борьбе за большинство голосов коллегии выборщиков, набрав 227 голосов против 304-х, доставшихся ее сопернику.