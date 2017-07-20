СМИ: США закрывают программу ЦРУ по оснащению сирийских повстанцев

Администрация Дональда Трампа решила закрыть секретную программу ЦРУ по оснащению и обучению некоторых повстанческих группировок, сражающихся с правительством президента Сирии Башара Асада.

Об этом решении, которого добивался союзник Асада, Россия, сообщили средства массовой информации со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам одного из них, решение является частью усилий администрации по улучшению отношений с Россией, которой вместе с поддерживаемыми Ираном группировками в целом удалось сохранить позиции правительства Асада в ходе шестилетней гражданской войны.

Программа ЦРУ началась в 2013 году и была частью попыток администрации президента Барака Обамы отстранить Асада от власти. Однако успех этой программы был незначительным, признали чиновники, знакомые с ее содержанием и выступавшие на условиях анонимности.

Газета Washington Post стала первым изданием, сообщившим о приостановлении программы в среду. Представитель Белого дома Сара Сандерс отказалась от комментариев на эту тему в ходе брифинга в Белом доме. ЦРУ также отказалось от комментариев.

Решение было принято советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером и директором ЦРУ Майком Помпео после консультаций с сотрудниками более низкого ранга и до встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Германии 7 июля.

Оба чиновника отмечают, что решение не было частью американо-российских переговоров о прекращении огня на юго-западе Сирии.

Один из чиновников сказал, что решение не было большой уступкой со стороны США, учитывая, как прочно Асад удерживает власть, хотя и не на всей территории Сирии. Но «оно является сигналом Путину, что администрация стремится к улучшению отношений с Россией».