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Китай предупредил об ухудшении ситуации на Корейском полуострове

Пхеньян сравнил президента США с «лающей собакой» после его резких заявлений в адрес КНДР на Генеральной Ассамблее ООН

Китай заявил в четверг, что кризис на Корейском полуострове усугубляется с каждым днем.

Это заявление прозвучало на фоне продолжения словесной войны между Пхеньяном и Вашингтоном.

Министр иностранных дел Северной Кореи в четверг сравнил президента США с «лающей собакой», после того как Трамп предупредил, что «полностью уничтожит» КНДР, если она будет угрожать США и их союзникам.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что нельзя допустить эскалации ситуации на Корейском полуострове.

«Мы призываем все стороны проявить максимальное спокойствие и не позволить, чтобы ситуация вышла из-под контроля», – сказал министр, согласно сообщению государственного информагентства China News Service, опубликованному в четверг.

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