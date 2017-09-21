Китай предупредил об ухудшении ситуации на Корейском полуострове

Пхеньян сравнил президента США с «лающей собакой» после его резких заявлений в адрес КНДР на Генеральной Ассамблее ООН
Китай заявил в четверг, что кризис на Корейском полуострове усугубляется с каждым днем.
Это заявление прозвучало на фоне продолжения словесной войны между Пхеньяном и Вашингтоном.
Министр иностранных дел Северной Кореи в четверг сравнил президента США с «лающей собакой», после того как Трамп предупредил, что «полностью уничтожит» КНДР, если она будет угрожать США и их союзникам.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что нельзя допустить эскалации ситуации на Корейском полуострове.
«Мы призываем все стороны проявить максимальное спокойствие и не позволить, чтобы ситуация вышла из-под контроля», – сказал министр, согласно сообщению государственного информагентства China News Service, опубликованному в четверг.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.