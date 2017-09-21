Китай предупредил об ухудшении ситуации на Корейском полуострове

Китай заявил в четверг, что кризис на Корейском полуострове усугубляется с каждым днем.

Это заявление прозвучало на фоне продолжения словесной войны между Пхеньяном и Вашингтоном.

Министр иностранных дел Северной Кореи в четверг сравнил президента США с «лающей собакой», после того как Трамп предупредил, что «полностью уничтожит» КНДР, если она будет угрожать США и их союзникам.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что нельзя допустить эскалации ситуации на Корейском полуострове.

«Мы призываем все стороны проявить максимальное спокойствие и не позволить, чтобы ситуация вышла из-под контроля», – сказал министр, согласно сообщению государственного информагентства China News Service, опубликованному в четверг.