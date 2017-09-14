Тиллерсон выразил надежду, что Пекин приостановит поставки нефти Пхеньяну

В четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся с визитом в Великобритании, выразил надежду, что Китай придет к решению об использовании нефтепоставок в КНДР в качестве «мощного инструмента» с целью убедить Северную Корею пересмотреть ее нынешний курс.

Во время визита в Лондон, где он встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и министром иностранных дел Борисом Джонсоном, Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты хотели видеть гораздо более жесткие санкции Совбеза ООН в отношении Северной Кореи, нежели те, что были приняты в прошлый понедельник:

«Понятно, что добиться полного эмбарго на нефть через Совет Безопасности ООН будет очень сложно, – сказал он. – Фактически речь пойдет только о Китае, потому что только Китай поставляет практически всю нефть Северной Корее», – добавил Тиллерсон на совместной пресс-конференции с Джонсоном.

«Я надеюсь, что Китай как великая страна, как мировая держава самостоятельно примет решение и возьмет на себя обязательство использовать такой очень мощный инструмент как поставки нефти, чтобы убедить Северную Корею пересмотреть ее нынешний курс по развитию вооружений и пересмотреть подход к диалогу и переговорам в

будущем», – подчеркнул Тиллерсон.