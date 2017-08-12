Трамп и Си Цзиньпин обеспокоены действиями Пхеньяна

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора вновь заявили о своей общей приверженности делу денуклеаризации Корейского полуострова.

Согласно заявлению, лидеры обеих стран единодушны во мнении, что новая резолюция Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи является важным и необходимым шагом на пути к достижению мира и стабильности в регионе. Так же сообщается, что президенты подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, подчеркнув, что Северная Корея должна прекратить свои провокационные и нагнетающие напряжённость действия.

Ранее в пятницу Трамп сделал КНДР очередное предупреждение, заявив, что американские военные находятся «в полной боеготовности». В свою очередь Пхеньян выдвинул обвинения в том, что президент США ставит Корейский полуостров на грань ядерной войны.

Трамп также повторно выступил против возможных угроз или действий КНДР в отношении острова Гуам, заявив: «Если что-нибудь случится с Гуамом, у Северной Кореи будут большие, большие неприятности». Ранее Пхеньян угрожал отправить ракеты в сторону этой американской территории в Тихом океане, которая является одной из крупнейших военных баз США.