Законодатели США осудили насилие в отношении геев в Чечне

Палата представителей приняла резолюцию, призывающую власти Чечни прекратить «похищения, задержания и пытки людей на основе их фактической или предполагаемой сексуальной ориентации и привлечь к ответственности причастных к подобным злоупотреблениям».

Резолюция, принятая во вторник, также призывает российские власти расследовать и прекратить насилие, которое, как сообщалось, допускали государственные органы в отношении геев и бисексуалов в Чечне.

В документе содержится просьба к правительству США «потребовать освобождения неправомерно задержанных людей».

После принятия резолюции законодатель Илеана Рос-Лейтинен выступила с жестким заявлением в адрес правительства российского президента Владимира Путина.

«Наша страна несет ответственность за продвижение наших бережно охраняемых американских ценностей и за подтверждение наших обязательств в отношении фундаментальных свобод, особенно ради тех, кто живет в условиях угнетения и тирании, – заявила Рос-Лейтинен, которая стала одним из инициаторов резолюции. – Мы выражаем солидарность с преследуемыми: религиозными меньшинствами, этническими группами, угнетаемыми женщинами, а в данном случае – с ЛГБТ-сообществом… Настало время положить конец чистке ЛГБТ-сообщества в Чечне».

Появлению резолюции предшествовали многочисленные выражения тревоги в связи с сообщениями о том, что геи в Чечне преследуются за свою сексуальную ориентацию, подвергаются задержаниям, а в некоторых случаях и пыткам, с тем чтобы они раскрыли имена других геев.

Члены Кокуса (депутатской группы – ред.) за равенство ЛГБТ в Палате представителей приветствовали принятие резолюции.

«Я горжусь тем, что Палата представителей приняла решительную резолюцию, осуждающую недавнее насилие в отношении геев в Чечне. Теперь важно, чтобы мы предприняли дополнительные усилия, чтобы люди, скрывающиеся от этого ужасного насилия, могли перебраться в безопасное место», – заявил сопредседатель кокуса конгрессмен Дэвид Сисилини.

«Это важный шаг, но предстоит сделать еще больше», – добавил он.

Первые публикации о преследовании геев появились в «Новой газете» в апреле. После этого правозащитные организации и другие СМИ подтвердили значительную часть этих сообщений.

Чеченские власти отвергают эти сообщения, а представитель Кремля попытался принизить значимость этой информационной кампании.