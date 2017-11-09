Три авианосца ВМС США проведут совместные учения в западной части Тихого океана

ВМC США впервые за десятилетие проведут крупномасштабные учения в западной части Тихого океана с участием трех ударных авианосцев.



Ударные авианосцы «Рональд Рейган», «Нимиц» и «Теодор Рузвельт» отработают совместные задачи по ПВО, разведке, маневрированию в международных водах с 11 по 14 ноября. Об этом в среду заявил командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт.

Цель маневров – продемонстрировать «уникальные возможности Тихоокеанского флота США и приверженность делу сохранения безопасности и стабильности в регионе», отметил адмирал Свифт.



В последний раз три авианосные ударные группы действовали совместно в западной части Тихого океана, в районе острова Гуам, во время учений Valiant Shield в 2006 и 2007 годах.



О проведении нынешних крупномасштабных океанских маневров было объявлено как раз в то время, когда президент Дональд Трамп начал свой визит в Китай, где обсуждает ракетно-ядерную угрозу со стороны Северной Кореи.



Представители Белого дома уже заявили, что президент намерен оказать давление на Китай, ближайшего союзника и главного торгового партнера КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от своей ядерной программы.



Ранее, находясь в Сеуле, Трамп предупредил Пхеньян, что тот не должен « недооценивать» решимость Соединенных Штатов.



Трамп также отметил, что три американских авианосца уже выдвинулись на позиции в районе Корейского полуострова.