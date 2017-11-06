Американские авианосцы проведут учения в Тихом океане

Три американских авианосных ударных группы в ближайшие дни проведут учения в западной части Тихого океана, в то время как президент США Дональд Трамп находится в турне по странам Азии, предупреждая о ядерной угрозе со стороны КНДР.

Об этом агентству Reuters сообщили четыре анонимных источника, не уточнившие точную дату и место проведения учений. В Пентагоне заявили, что Тихоокеанский флот ВМС отказался комментировать предстоящие операции.