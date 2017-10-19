Авианосец «Рональд Рейган» совершил патрульный рейд вблизи Корейского полуострова

Американский авианосец с ядерным двигателем и водоизмещением 100 000 тонн «Рональд Рейган» в четверг провел патрулирование в водах к востоку от Корейского полуострова в порядке демонстрации военно-морской и авиационной мощи и в целях предупреждения военных действий со стороны КНДР.

Крупнейший корабль ВМС США в Азии с экипажем в 5 000 человек проделал путь около 100 миль (160,93 км), запустив около 90 боевых вылетов F-18 Super Hornet в районе южнокорейских островов.

Корабль проводит совместные военные учения с южнокорейскими ВМС, в которых участвуют 40 военных кораблей, развернутых по линии от Желтого до Японского моря.

«Опасное и агрессивное поведение Северной Кореи затрагивает всех в мире, – заявил командующий ударной группой корабля контр-адмирал Марк Далтон. – Этими и другими учениями мы четко даем понять, что готовы защищать Республику Корея».

Присутствие авианосца в регионе в сочетании с иными мерами военного давления на Пхеньян, включая полеты стратегических бомбардировщиков B1-B над Корейским полуостровом, предваряют первое официальное турне президента США Дональда Трампа по странам Азии, которое начнется 5 ноября с визита в Японию и также будет включать визит в Южную Корею.