Мэттис: «Наша цель не война»

ВАШИНГТОН – Министр обороны США Джеймс Мэттис посетил в пятницу демилитаризованную зону на границе между Северной и Южной Кореей, заверив, что целью США является поддержание мира на Корейском полуострове.

«Наша цель не война, – заявил Мэттис журналистам в ходе визита. – Наша цель – полная, необратимая и поддающаяся проверке денуклеаризация Корейского полуострова».

Она заверил, что США будут продолжать принимать меры по защите союзников в регионе.

Между тем Соединенные Штаты, по видимости, решили продемонстрировать свою военную мощь в Тихоокеанском регионе, отправив туда три авианосца для участия в возможных учениях.

В Пентагоне в четверг преуменьшили значимость размещения кораблей «Нимиц», «Рональд Рейган» и «Теодор Рузвельт», подчеркнув, что это было запланировано «уже довольно давно».

«Это просто возможность потренировать эти три ударные группы вместе, – отметил директор объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннетт Маккензи. – Мы всегда стремимся сделать это, когда есть возможность, а она представляется не так часто».

По словам властей, размещение кораблей в регионе не является ответом на недавние провокации со стороны КНДР, однако может поддержать союзников США в регионе.

«Это демонстрирует уникальный и мощный потенциал, который оказывает заметный успокаивающий эффект на наших союзников», – отметил Маккензи.

Ударная группа каждого авианосца может включать до 10 кораблей и до 7 500 моряков, а на борту могут быть размещены десятки истребителей и других самолетов.

Три авианосца все еще находятся на расстоянии тысяч миль друг от друга. В Пентагоне не уточняют, когда планируется начать учения.

Северная Корея неоднократно угрожала провести испытание своих ракет и ядерных боеголовок.

В прошлом месяце Пхеньян заявил, что может провести «самый мощный взрыв» водородной бомбы над Тихим океаном.

«Северная Корея часто выступает с угрозами, и мы готовы ко всему, что может случиться, – сказала в четверг официальный представитель Пентагона Дана Уайт. – Насколько мне известно, мы нисколько не изменили ни наш статус, ни нашу позицию».

В последний раз три американских авианосца размещались в Тихом океане в 2007 году.