Американские компании добились смягчения антироссийских санкций

Американские технологические компании сумели добиться частичной отмены санкций, введенных администрацией США против российских спецслужб.

В конце декабря прошлого года президент Обама подписал распоряжение о высылке из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов, закрытии так называемых «дипломатических дач» в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Одновременно власти США запретили американским компаниям поддерживать какие-либо деловые связи с Главным разведуправлением Генштаба ВС РФ и Федеральной службой безопасности.

Именно этот запрет создал серьезные проблемы для американского бизнеса. Российское законодательство требует, чтобы все товары, использующие системы шифрования, были сертифицированы соответствующим подразделением ФСБ. В этот список попали сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки и даже автомобили, оборудованные системами навигации и связи.

Как заявил агентству Reuters президент Американской торговой палаты в Москве Алексис Родзянко, распоряжение президента Обамы означало, что российский рынок «умер для электроники из США».

«Каждый второй русский владеет “Айфоном” или “Айпедом”, так что (в случае сохранения санкций) все они переключатся на продукцию компании “Самсунг”», – пояснил он.

Кампанию по частичному смягчению санкций возглавили Американо-российский деловой совет и Американская торговая палата в России, представлявшие интересы крупнейших технологических фирм в США.

По утверждению лоббистов, введенные жесткие меры могли полностью «похоронить» поставки в Россию американского компьютерного оборудования и программ, мобильных телефонов, автомобилей, медицинской техники и различного технологического оборудования.

«Санкции были объявлены против государственного агенства, у которого есть много функций, помимо организации хакерских атак на выборы в Соединенных Штатах», – говорит Родзянко.

По его мнению, целью введенных администрацией санкций было сокращение возможных бизнес-контактов американских предпринимателей с ФСБ, а не полное прекращение поставок высокотехнологичной продукции из США в Россию.

В январе бизнес-группы обратились в Госдепартамент, Министерство торговли и Министерство финансов США, с просьбой о частичном смягчении введенных запретов.

По данным агентства Reuters, усилия лоббистов оказались успешными, и 2 февраля этого года Минфин США официально «сделал исключение» для американских технологических компаний, разрешив им, как и раньше, запрашивать и получать соответствующие сертификаты от ФСБ.