В Белом доме обеспокоены насилием в Бирме

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в северном штате Ракхайн в Бирме, где 25 августа по меньшей мере 300 000 человек покинули свои дома после нападений на бирманские пункты безопасности». Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома в понедельник вечером.

В распространенном заявлении говорится, что США «встревожены сообщениями о нарушениях прав человека, включая внесудебные казни, сжигание деревень, массовые убийства и изнасилования со стороны сил безопасности и гражданских лиц, действующих с их согласия». В Белом доме призывают бирманские органы безопасности уважать верховенство закона, прекратить насилие и прекратить перемещение гражданских лиц из всех общин.

В Белом доме приветствуют приверженность правительства Бирмы обеспечению того, чтобы гуманитарная помощь достигла жертв как можно быстрее. «Мы настоятельно призываем правительство разрешить доступ СМИ к пострадавшим районам, как можно скорее. Большинство из них, перемещенных в результате насилия, бежали в соседний Бангладеш, и мы высоко ценим значительные усилия правительства Бангладеш по оказанию гуманитарной помощи», - отмечается в заявлении.

Рохинджа – мусульманское меньшинство в Бирме (Мьянме), где преобладают буддисты. Большинство мусульман проживает в северном штате Ракхайн. Правительство страны считает их нелегальными иммигрантами, хотя большинство семей проживают в стране на протяжении нескольких поколений.

В конце прошлого месяца группа, назвавшаяся Армией спасения Аракан Рохинджа, напала на полицейские участки в Ракхине, вызвав репрессии в отношении мусульман-рохинджа со стороны властей. Более 300 000 человек бежало в Бангладеш. Беженцы сообщили о преднамеренных нападениях на гражданских лиц, включая детей.