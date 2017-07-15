Дефицит бюджета США может вырасти на 99 миллиардов долларов

По оценкам бюджетного управления Белого дома, дефицит федерального бюджета США может составить 702 миллиарда долларов. Эта цифра на 99 миллиардов выше, чем указывалось в прогнозе, опубликованном менее двух месяцев назад.

В докладе управления также указывается, что в следующем финансовом году, который в США начинается 1 октября, рост дефицита продолжится, и общий объем нехватки средств может увеличиться на 140 миллиардов, составив 589 миллиардов долларов.

Белый дом и республиканцы, контролирующие обе палаты Конгресса США обещают утвердить новый проект бюджета, предполагающий значительную экономию за счет сокращения отдельных статей расходов. В мае администрация президента США обнародовала план, предполагающий полную ликвидацию бюджетного дефицита к 2027 году.

Эксперты бюджетного комитета Конгресса, впрочем, уже подвергли этот план жесткой критике. Проект, одобренный президентом Трампом, основывается на уверенности, что в ближайшие 10 лет рост ВВП США составит не менее 3 процентов в год. По оценками бюджетного комитета, эта цифра может составить не более 1,9 процента.

Еще одной проблемой может стать увеличение военных расходов, анонсированное администрацией президента Трампа.