В Калифорнии построят прототипы стены на границе США и Мексики

На юге Калифорнии во вторник начались работы по строительству восьми вариантов новых секций стены на границе США и Мексики, сообщили представители правительства США.

Как сообщили в Таможенной и пограничной службе США, четыре прототипа будут построены из бетона, еще четыре – из «других» материалов. Высота секций будет варьироваться от 6 до 10 метров.

«Мы привержены защите наших границ, и это включает строительство стен на границе, – заявил исполняющий обязанности заместителя главы службы Рональд Витиелло. – Наша многосторонняя стратегия по обеспечению безопасности американского народа включает барьеры, инфраструктуру, технологии и людей».

Проекты являются частью усилий президента Дональда Трампа по выполнению предвыборных обещаний построить надежный барьер на границе США и Мексики для сдерживания нелегальной иммиграции. Новая стена дополнит заграждения и другие барьеры, уже установленные на некоторых отрезках границы.