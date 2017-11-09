США ввели санкции против 10 венесуэльских чиновников

Министерство финансов США в четверг ввело санкции в отношении еще 10 венесуэльских чиновников, в том числе нескольких министров, которые, как заявляет ведомство, помогали президенту страны Николасу Мадуро в его попытках подорвать демократию в стране.

«Эти лица связаны с подрывом избирательных процессов, цензурой СМИ или коррупцией в государственных продовольственных программах в Венесуэле», – говорится в заявлении Минфина. Напомним, 15 октября в Венесуэле прошли губернаторские выборы.

В санкционный список попали посол Венесуэлы в Италии Хулиан Родригес Диас, новый министр культуры Эрнесто Эмилио Вильегас, министр городской агрикультуры Фредди Берналь Росалес и глава Национальной телефонной компании Мануэль Фернандес Мелендес.