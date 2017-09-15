В Конгресс США внесен законопроект о защите Интернета от России и Китая

Двое видных членов Палаты представителей США представили законопроект, нацеленный на продвижение демократических принципов в Интернете и противодействие попыткам России и Китай ужесточить контроль и цензуру в киберпространстве.

Законопроект, составленный республиканцем Эдом Ройсом и демократом Элиотом Энгелем, появился на фоне скандала вокруг предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, в значительной степени с использованием интернет-ресурсов.

«США все чаще подвергаются онлайн-атакам со стороны иностранных деятелей, – говорится в совместном заявлении конгрессменов. – Двухпартийный законопроект о кибердипломатии поможет в борьбе с иностранными угрозами в Интернете, одновременно обеспечивая продвижение прав человека, укрепление рынка труда и рост экономики».

Законопроект предусматривает учреждение должности посла по киберпространству, которому будет поручено возглавить усилия Госдепартамента в сфере кибердипломатии и руководить разработкой и применением международной киберполитики.

Эта политика, по словам авторов законопроекта, будет «продвигать демократические принципы и противодействовать попыткам России и Китая ужесточить контроль и цензуру в Интернете».

Госдепартаменту поручат выработать критерии «ответственного поведения» государств в Интернете, которое подразумевает соблюдение демократических ценностей и прав человека.

По словам законодателей, их цель – «сделать так, чтобы Интернет был открытым, надежным и безопасным».

По словам авторов, задуматься о такого рода мерах их побудило, в числе прочего, выдвинутое в 2015 году предложение России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана о принятии кодекса поведения в области информационной безопасности, который включает «ограничение распространения информации» и «контроль над коммуникационными и информационными технологиями» при наличии угрозы для политической безопасности страны.

В законопроекте также упоминается, что в марте прошлого года директор по национальной разведке выявил шесть источников киберугроз. Ими стали Россия, Китай, Иран, КНДР, международные террористические организации и преступники.