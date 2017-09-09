Сирийские повстанцы начали операцию против «ИГ» в Дейр-аз-Зоре

Боевые отряды Сирийских демократических сил (СДС), которых поддерживают США, объявили о начале крупной операции по окончательному вытеснению боевиков террористической организации «Исламское государство» из восточной провинции Дейр-аз-Зор.

Как сообщает Associated Press (AP), нынешнее соперничество за скорейший разгром «ИГ» и выход к иракской границе будет определять «будущую региональную динамику» и обеспечит большее влияние в регионе одному из ведущих игроков: США, России, Ирану.

Повстанческие формирования СДС, ядро которых составляют курдские отряды, отмечает Радио Свобода, продолжают попытки вытеснить боевиков «ИГ» из их главного опорного пункта в Сирии – города Ракка. По информации AP, повстанцам в ходе трехмесячных боев удалось освободить 60 процентов территории этого города.

В свою очередь войска президента Башара Асада на этой неделе смогли прорвать трехлетнюю блокаду города Дей-аз-Зор джихадистами. По сообщению государственных сирийских СМИ, в субботу проправительственные силы сняли блокаду местного аэродрома.

Вашингтон приветствовал борьбу сирийских войск против «ИГ», отмечая, что и США, и Россия заинтересованы в том, чтобы в ходе наступления на джихадистов избежать столкновений между Сирийскими демократическими силами и войсками президента Асада.