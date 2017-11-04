Подозреваемый в причастности к нападению на дипмиссию США в Бенгази предстал перед судом

Боевик, предположительно, участвовавший в нападении в 2012-м году на консульство США в Бенгази (Ливия), впервые в пятницу появился в федеральном суде США в Вашингтоне, где он находится под стражей.



Ливиец Мустафа аль-Иман, обвиняется в «убийстве человека в ходе нападения на федеральный объект» и в «материальной поддержке террористов, что привело к смерти».



Обвинения связаны с нападением исламистов 11 сентября 2012 года на дипмиссию США в Бенгази, в результате которого погиб посол США Кристофер Стивенс и трое других американцев.



На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил об аресте аль-Имана. «У нас долгая память, у нас длинные руки и мы не прекратим наши усилия по поиску и преследованию виновных в отвратительном нападении в Бенгази», - эти слова президента приводятся в заявлении Белого дома.



Атака привела к длительному расследованию в Конгрессе и многочисленным слушаниям о том, что бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и другие высокопоставленные американские чиновники игнорировали предупреждения о необходимости усилить меры безопасности в консульстве в Бенгази из-за угрозы насилия.



Несмотря на слушания и проведенное под руководством республиканцев расследование, не было обнаружено никаких доказательств того, что Клинтон или Госдепартамент допустили нарушения или преднамеренную халатность.