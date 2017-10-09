Оружейное лобби – против полного запрета на приклады для повышения скорострельности

ВАШИНГТОН – Влиятельное американское оружейное лобби, Национальная стрелковая ассоциация (НСА), заявила в воскресенье, что выступит против полного запрета на устройства для повышения скорости стрельбы (так называемые приклады bump-stock), которыми воспользовался стрелок из Лас-Вегаса, чтобы превратить свои винтовки в автоматическое оружие и затем убить 58 человек, стреляя по толпе очередями.

НСА редко поддерживает новые меры по контролю над огнестрельным оружием, поэтому ее недавнее заявление о готовности поддержать ограничения на такие приклады поразило сторонников ужесточения контроля над оружием.

В воскресенье НСА заявила, что она открыта для мер по регулированию, но выступает против любых законодательных инициатив, предполагающих запрет таких устройств.

«Мы не верим, что запреты чего бы то ни было когда-либо работали. Но мы четко заявили, что если что-то преобразует полуавтоматическое оружие так, что оно действует подобно автоматическому, то такие вещи нужно регулировать по-другому», – заявил главный лоббист НСА Крис Кокс, выступая на телеканале Fox News в воскресенье.

Полиция заявила, что стрелок, 64-летний Стивен Пэддок, оснастил 12 единиц оружия прикладами для повышения скорострельности, благодаря чему полуавтоматические винтовки работали так же, как автоматы, продажа которых в США запрещена.

Кокс и глава НСА Уэйн Лапьер обвинили Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в том, что оно при бывшем президенте, демократе Бараке Обаме, проложило дорогу для использования прикладов для повышения скорострельности, создав юридическую путаницу в вопросе об их применении.

Республиканский президент Дональд Трамп, чья партия контролирует обе палаты Конгресса, выступал в поддержку права на ношение оружия во время предвыборной кампании в 2016 году. НСА потратила более 30 миллионов долларов на поддержку его кандидатуры.

Несколько республиканских законодателей на прошлой неделе дали понять, что они готовы поддержать ограничения на использование прикладов для повышения скорострельности. Одним из них стал Кевин Маккарти, второй человек в иерархии республиканцев в Палате представителей, заявивший, что контроль над такими устройствами является тем вопросом, по которому Конгресс может принять решение.

Но партийный организатор республиканцев в Палате представителей Стив Скэлис, которого самого ранее в этом году чуть не убили, когда он играл в бейсбол, был осторожен в своих заявлениях о потенциальном новом законодательстве.

«Мне кажется, что сейчас немного рановато кому-то говорить, что они знают, как решить эту проблему», – сказал он, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

«Неделю назад большинство людей не знали, что такое приклады bump-stock, так что было бы ошибкой считать, что теперь мы все стали экспертами и знаем, как написать закон-панацею», – добавил он.

Сенатор Файнстайн: республиканцы не поддерживают мою инициативу

Лапьер обрушился с критикой на сенатора-демократа Дайан Файнстайн, которая выступает за принятие закона об ужесточении контроля над оружием.

«Нужно, чтобы Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия выполняло свою работу. Это вопрос толкования, и они должны проделать свою работу. Но нельзя позволить Дайан Файнстайн превратить все это в подобие рождественской елки на Капитолийском холме, куда она привела бы весь свой цирк противников оружия, что она пытается сделать уже несколько лет», – сказал Лапьер, выступая в программе «Лицом к нации» на канале CBS.

Файнстайн говорит, что некоторые республиканцы проявили интерес к законопроекту, но никто не заявил о поддержке.

«Никто не выстроился в очередь», – заявила она телеканалу CBS.

Некоторые сторонники контроля над оружием похвалили НСА за демонстрацию гибкости.

«Оружейное лобби впервые проявило готовность сесть за стол переговоров. Думаю, это отчасти объясняется тем, что американцы просто не принимают ситуацию, когда одно массовое убийство происходит за другим, а Конгресс не делает абсолютно ничего», – заявил сенатор-демократ Крис Мерфи в программе «Положение страны» на телеканале CNN.

Но воскресные заявления представителей НСА, в которых они подвергли жесткой критике призывы к принятию мер по контролю над оружием, наводят на мысль, что, возможно, позиция ассоциации не изменилась.

«Когда-то в этой стране существовала обычная порядочность, когда люди приостанавливали разговоры о политике. К сожалению, Дайан Файнстайн и Майкл Блумберг хотят эксплуатировать трагедию с самого первого дня. Это позор, но, очевидно, это новая норма», – сказал Кокс, выступая в программе на телеканале Fox News.

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Блумберг открыто критикует Национальную стрелковую ассоциацию через свою организацию «Каждый город за обеспечение безопасности оружия» (Everytown for Gun Safety).

Следователи по-прежнему пытаются понять, что побудило Пэддока, азартного игрока и бывшего инвестора в недвижимость, вышедшего на пенсию, совершить крупнейшее массовое убийство в современной американской истории 1 октября.