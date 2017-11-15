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Сешнс выступит в Комитете Палаты представителей по разведке

Заседание с участием главы Минюста будет закрытым

В среду пресс-служба Министерства юстиции США сообщила, что глава ведомства Джефф Сешнс вызван на закрытое заседание Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса. Заседание состоится 30 ноября.

Комитет по разведке, наряду с рядом других комитетов Конгресса, а также спецпрокурором Робертом Мюллером, расследует обстоятельства предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года в США, а также возможный сговор предвыборного штаба Дональда Трампа – тогдашнего кандидата в президенты – с Россией.

Власти России отрицают какое-либо вмешательство Москвы в американские выборы. Президент Трамп также отвергает наличие какого-либо сговора его помощников с Москвой

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