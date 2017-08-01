Возможные поставки оружия Украине: тушение пожара или масло в огонь?

МОСКВА – Между Москвой и Вашингтоном развернулась заочная полемика в связи с возможными поставками американского оружия Украине. О том. что такая возможность обсуждается в администрации США сообщила накануне газета Wall Street Journal.

По данным издания, Госдепартамент и министерство обороны США разработали предложения по отправке оборонительного летального оружия Украине, чтобы помочь ее вооруженным силам в противостоянии с пророссийскими сепаратистами.

Газета пишет, что эксперты этих ведомств рекомендуют снабдить Украину противотанковыми ракетами и другим вооружением, которое может быть использовано для оборонительных целей в борьбе Киева с сепаратистами на востоке страны. Многие считают, что этих сепаратистов поддерживает Москва.

Во вторник, 1 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков довольно резко высказался по поводу перспектив таких поставок.

«Наша позиция хорошо известна: мы считаем, что все страны, особенно те, которые как-то претендуют на роль в регулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе», – сказал он.

Вместе с тем, высокопоставленный представитель администрации сообщил Wall Street Journal, что президент Дональд Трамп пока не был ознакомлен с планом. Его позиция в вопросе поставок оружия Украине также неизвестна.

На принятие окончательного решения по этому плану у администрации, вероятно, уйдут месяцы, сообщили изданию американские и украинские чиновники.

В Госдепартаменте пока предпочитают не комментировать утверждения не названных источников американских СМИ.

«Я не собираюсь отвечать анонимным источникам или раскрывать детали нашего внутреннего процесса принятия решений по любому вопросу, - заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США. – Как мы уже говорили раньше, Соединенные Штаты ранее не поставляли оборонительные вооружения, но не исключено, что мы сделаем это (в будущем). Сейчас мы изучаем, как именно можно более эффективно использовать нашу помощь в сфере безопасности для того, чтобы повысить возможности Украины в сфере защиты своего суверенитета и территориальной целостности».

Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты затруднились с прогнозом относительно того, поддержит ли Дональд Трамп поставки оружия на территорию раздираемой конфликтом Украины или нет. Однако независимый военный аналитик Александр Гольц при этом заметил, что, судя по всему, президент доверяет Пентагону, следовательно, такой шаг вполне возможен.

«В последнее время именно от пентагоновцев звучали заявления о поставках летального оружия на Украину, – напомнил он. – Поэтому, думаю, что шансы на это теперь довольно велики».

Источники Wall Street Journal утверждают, что министр обороны Джеймс Мэттис поддерживает этот план. Представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза подтвердила газете, что вопрос о поставках «летального оборонительного оружия Украине» по-прежнему рассматривается.

Александр Гольц также напомнил, этот вопрос поднимался в Конгрессе США, начиная с 2015 года, но всегда натыкался на противодействие со стороны тогдашней администрации, поскольку и в Пентагоне, и Госдепе понимали все связанные с этим риски.

«Эти риски остались, – продолжил он. – Ведь понятно, что такие поставки могут сыграть и провоцирующую роль в конфликте. Они неизбежно потребуют появления большого количества американских военных советников на территории Украины. Сепаратисты при этом поставят себе целью причинить им максимальный ущерб, устроят охоту на них и так далее. Все эти риски никуда не делись».

По мнению аналитика, новым элементом сегодня стало то, что о возможностях поставок оружия впервые заговорили высокопоставленные чиновники Госдепа и Пентагона.

«Это свидетельствует о том, что исполнительная власть США начинает склоняться к такому сценарию, потому что все остальные аргументы воздействия на Кремль уже исчерпаны, – полагает он. – Дипломатия в этом случае не работает. Но повторю еще раз, на мой взгляд, это очень рискованное решение. Да, это результат обструкционистской позиции России. Однако я сомневаюсь, что поставки оружия сделают миротворческие усилия (в зоне конфликта) более успешными».

Директор Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ) Вячеслав Игрунов не стал предвосхищать решение президента Трампа.

«Скажу лишь то, что результатом подобного рода действий может быть только одно – обострение конфликта на Донбассе и вовлечение США и России в очередной виток конфронтации, – утверждает он. – При этом, естественно, все предыдущие попытки решения проблемы мирным путем окажутся бессмысленными».

По словам Вячеслава Игрунова, Европа уже вряд ли сможет «в этой горячей фазе сделать что-нибудь другое кроме как встроиться в формат американской политики».

«А у России не останется иного выхода, кроме как поддержать самопровозглашенные республики (ДНР и ЛНР), – считает он. – Каким образом – дипломатическим ли, признанием ли их независимости – не суть важно. Так или иначе на карту будет поставлен престиж России в мире и ее роль в международной политике. Она не сдаст Донбасс».

Оба эксперта сошлись на том, что контроль за судьбой поставленного оружия в кризисные зоны – задача весьма трудная.

«…Предсказать, как будут развиваться события, трудно. Но кровь прольется немедленно, как только это оружие вступит в строй».

Директор ИГПИ выразил уверенность, что Россия проявит выдержку в этом вопросе, однако назвал тренд развития событий «крайне негативным».