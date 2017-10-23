CША извинились за отказ пустить в страну индонезийского генерала

Американский дипломат заявил в понедельник, что «нет абсолютно никаких проблем» с тем, чтобы командующий вооруженными силами Индонезии смог приехать в США, после того как ему отказали во въезде для участия в конференции в Вашингтоне.

Генерал Гатот Нурмантьо в субботу готовился к посадке на рейс в США вместе со своей женой, когда авиакомпания проинформировала его, что Таможенная и пограничная служба США отказала ему во въезде.

Заместитель посла США в Индонезии Эрин Макки в понедельник извинилась за возникшую ситуацию и заявила после встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, что проблема урегулирована.

«Генерал Гатот может лететь. Никаких ограничений нет, – сказала Макки. – Посольство ведет большую работу, чтобы понять, что произошло, и мы надеемся, что этого больше не повторится».

Марсуди сказала, что посол США Джозеф Донован в беседе с ней также выразил сожаление и принес извинения, но заявила, что простой отмены ограничений на въезд генерала недостаточно.

«Нам нужны дополнительные разъяснения, почему произошел этот инцидент», – сказала Марсуди.

Нурмантьо получил приглашение принять участие в конференции по экстремистским организациям, которое направил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.

США и Индонезия поддерживают в целом дружественные отношения. Представитель МИД Индонезии Аррманатха Насир заявил, что реакция Джакарты на инцидент будет зависеть от разъяснений Вашингтона.