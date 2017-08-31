Российские «интернет-боты» поддержали крайне правых в США

После событий в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, когда в результате столкновений между сторонниками ультраправых движений и их противниками один человек погиб, а несколько десятков получили ранения, аналитики в Вашингтоне отметили, что управляемая из Москвы «армия» пользователей социальных сетей и «интернет-ботов» заметно активизировалась.

В докладе, подготовленном экспертом Атлантического совета Беном Ниммо (Ben Nimmo), отмечается, что, начиная с начала августа этого года хэштеги, связанные с событиями в Шарлоттсвиле, активно использовали не менее 600 пользователей социальной сети «Твиттер». В прошлом годы эти же пользователи, как утверждают эксперты, были «задействованы» в российской пропагандистской кампании в ходе предвыборной кампании в США.

«Конечная цель в данном случае заключается в продвижении контента, который провоцирует разногласия», – считает руководитель отдела анализа информационных операций в FireEye iSIGHT Intelligence Ли Фостер (Lee Foster).

В докладе, подготовленном группой экспертов Атлантического совета, в качестве примера приводится «твиттер» некоей Энджи Диксон (Angee Dixson). Аккаунт был зарегистрирован в социальной сети лишь 8 августа этого года, но сразу привлек внимание небывалой активностью , размещая не менее 90 сообщений в день.

«Энджи Диксон» выступала в защиту президента Трампа, заявившего, что в событиях в Шарлоттсвилле «виноваты обе стороны», критиковала планы по сносу памятников конфедератам и публиковала фотографии, доказывавшие, что насилие применяли и демонстранты, выступившие против ультраправых националистов.

Как удалось установить аналитикам Атлантического совета, аккаун «Энджи» быль фальшивым, а в качестве фотографии «автора» были использованы снимки известной в социальных сетях германской манекенщицы.

В докладе отмечается, что пока невозможно со стопроцентной уверенностью доказать, какое именно количество пользователей социальных сетей, принявших участие в активмно обсуждении событий в Шарлоттсвилле, было напрямую связано с Россией. Тем не менее, аналитики установили, что несколько сотен из них использовали один и тот же URL, позволяющий генерировать большое количество сообщений, а также пользовались идентичными хештегами – «антифа» и «alt-left» (альтернативные левые). Этот термин, кстати, использовал и президент Трамп, обвинивших демонстрантов в применении насилия против ультраправых демонстрантов.

Кроме этого, все отмеченные исследователями пользователи соцсетей активно распространяли сообщения российских государственных агентств RT и «Спутник».

«Та же самая сеть, которая участвовала в избирательной кампании (2016 года), после Шарлоттсвилла выступила с поддержкой ультраправых, – утверждает один из авторов доклада Джей Бергер. – Одной из главных тем, которые они распространяли, стало утверждение о «виновности обеих сторон», а также о том, что контрдемонстранты были оплачены Джорджем Соросом».

Во многих случаях те же пользователи соцсетей активно распространяли сообщения, находящие отклик у американских ультраправых.

В последние недели например, сотни аккаунтов в «Твиттере» и других социальных сетях одновременно опубликовали идентичные критические комментарии в адрес советника президента Трампа по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера.

Эта кампания под хештэгом #FireMcMaster (Уволить Макмасера), запущенная правоконсервативным изданием Breitbart, была подхвачена автоматически управляемыми аккаунтами в «Твиттере». Большая часть этих «ботов», по мнению авторов проекта Hamilton 68, отслеживающего российскую кампанию дезинформации – так или иначе связана с Москвой.

«Долгосрочной целью российской программы активных мер является хаос и распространение разобщенности внутри американского истеблишмента», – уверен бывший агент ФБР и эксперт по кибербезопасности Клинт Уоттс, создавший сайт Hamilton 68.