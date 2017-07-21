Союзники США обеспокоены предстоящими российскими учениями

Союзники США в Восточной Европе и Украина беспокоятся, что запланированные на сентябрь российские военные учения могут оказаться «троянским конем», то есть прикрытием, чтобы оставить в Беларуси военную технику.

Об этом заявил командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Армии Бен Ходжес.

Россия пытается убедить НАТО, что ее военные учения будут проходить в рамках международных ограничений по масштабам, однако в НАТО и США по-прежнему обеспокоены их размахом.

По словам Ходжеса, власти стран-союзников будут внимательно следить за военной техникой, ввозимой в Беларусь для учений «Запад-2017», и за тем, вывезут ли ее обратно.

«Люди волнуются, что это троянский конь. Они говорят "мы просто проводим учения", а потом вдруг передвинут всех этих людей и всю технику», – отмечает он.

По словам Ходжеса, у него нет оснований полагать, что у России есть такие планы, однако, если бы Москва более открыто анонсировала масштабы своих военных учений, это успокоило бы страны Восточной Европы.

Члены НАТО нервничают, потому что в прошлых крупных учениях России были задействованы силы спецназначения, ракеты большой дальности и беспилотные летательные аппараты.

Такая же тактика была впоследствии применена при аннексии Крыма в 2014 году, оказании поддержки сепаратистам в восточной Украине и интервенции в Сирии, отмечают дипломаты НАТО.

По словам Ходжеса, США и их союзники открыто предоставляли информацию о военных учениях, проходящих этим летом в Восточной Европе при участии 40 000 военнослужащих, однако пока неясно, будет ли Россия придерживаться заключенного во времена Холодной войны соглашения, известного как Венский документ. Этот пакт требует, чтобы на масштабных учениях, где участвуют более 13 000 военнослужащих, присутствовали наблюдатели.

Некоторые члены НАТО полагают, что в российских учениях будут задействованы более 100 000 военнослужащих, и что в их рамках будут отрабатываться методы обращения с ядерным оружием. Крупнейшие учения такого рода проводились в 2013 году.

По словам Ходжеса, во время российских учений НАТО будет сохранять нормальную ротацию своих сил, а также проведет ранее запланированные учения в Швеции, Польше и Украине.

Единственной дополнительной мерой, запланированной на этот период, станет размещение трех десантных отрядов по 120 человек в Эстонии, Латвии и Литве для проведения «маломасштабных» учений.

«Мы хотим избежать всего, что может выглядеть как провокация», – пояснил Ходжес.