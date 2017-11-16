США отменяют запрет на ввоз трофеев из слонов, убитых охотниками в Замбии и Зимбабве

Администрация Трампа готовится разрешить охотникам импортировать останки слонов, которых они убивают в Замбии и Зимбабве.

Речь идет об отмене запрета, введенного в 2014 году администрацией Барака Обамы.

В заявлении, опубликованном в среду, представитель федеральной Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных сообщил, что ведомство отменяет запрет, поскольку полагает, что охота на эти виды может «вновь привлечь поступления на природохранную деятельность, которые столь необходимы этой сфере», и стимулировать местные сообщества к работе по охране природы.

Новые правила применяются к слонам, на которых охотились в Зимбабве с 21 января 2016 года, и к слонам, на которых охотились или будут охотиться в Замбии в 2016-2018 годах.

По данным Большой переписи слонов, завершенной в 2016 году, на территории Замбии обитало чуть больше 21 тысячи слонов, в то время как в Зимбабве было 82 тысячи этих животных.

Общая популяция слонов в 18 африканских странах снизилась на 30 процентов с 2007 по 2014 год. Всего в мире насчитывается чуть больше 350 тысяч слонов.

Африканские слоны отнесены к исчезающим видам в соответствии с Законом США о видах, которым грозит уничтожение.