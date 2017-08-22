США в Афганистане: стратегия и реалии

МОСКВА – Радикальное исламское движение «Талибан» в ответ на решение президента США Дональда Трампа увеличить военный контингент США в Афганистане и продолжить там войну, длящуюся уже больше полутора десятка лет, пообещало вести джихад до тех пор, пока последний американский солдат не покинет территорию страны, сообщают медиа со ссылкой на заявление представителя талибов.

Как отметил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, новая стратегия, предложенная Трампом, «разительно отличается от предыдущих подходов, предусматривавших искусственные временные рамки». «Мы даем Талибану понять, что на поле боя он не победит. Перед Талибаном открыт путь к миру и политической легитимности путем достижения политического решения для прекращения войны», – подчеркнул глава Госдепартамента.

В свою очередь, министр обороны США Джеймс Мэттис также во вторник заявил, что хочет получить от главы Объединенного комитета начальников штабов новый план после объявления новой стратегии президента Трампа по Южной Азии, прежде чем принимать решение относительно того, сколько военнослужащих отправить в Афганистан дополнительно.

«Когда он представит мне этот план, я решу, сколько еще военнослужащих нам нужно отправить. Это может оказаться то количество, которое обсуждается, а может быть, и нет», – сказал Мэттис, выступая перед журналистами в Багдаде.

По словам властей, Трамп дал Мэттису полномочия отправить в Афганистан около 4000 военнослужащих в дополнение к 8400, которые уже находятся в стране. Численность американского контингента на своем пике, при администрации Обамы в 2010-2011 годах, достигала примерно 100 тысяч человек.

Шаг Вашингтона уже приветствовали Великобритания и некоторые другие союзники по НАТО.

В то же время некоторые бывшие американские военные подвергли критике выдвинутую президентом стратегию, полагая, что она оторвана от реалий.

Независимый аналитик Вадим Макаренко не считает бесперспективной затеей новую стратегию Трампа. Однако, по его мнению, все зависит от того, как долго США готовы оставаться в Афганистане.

«Судя по всему, уходить из этого района США не хочется, потому что это позволяет им оставаться в центре Евразии, – сказал он в комментарии «Голосу Америки». – И это вполне рациональный подход притом, что он публично не обсуждается. А вместо этого поднимается вопрос о преобразовании афганского общества, которое может быть достаточно долгим».

Следует отметить, что в своем выступлении президент США сделал акцент на том, что отныне основной упор стратегии будет перенесен с попыток построения демократии и государственного строительства в Афганистане на уничтожение террористов.

Аналитик не увидел в решении Трампа какой-то непоследовательности или просчета.

«Другое дело, что на реализацию стратегии потребуются и средства, и время, – уточнил он. – Это программа рациональна, если она рассчитана на десятилетия, а не на год или два. Не думаю, что это решение исключительно президента Трампа. Скорее, это решение, по крайней мере, американского военного истеблишмента, и оно вполне продуманное. Чувствуется, установка долговременная».

С точки зрения Вадима Макаренко, инициатива Трампа «вполне рациональный замысел, хотя и довольно амбициозный».

Руководитель научных исследований международного Института «Диалог цивилизаций», профессор Алексей Малашенко настроен гораздо пессимистичнее.

«Чем занимается американский военный контингент, не сразу скажешь, – заметил он в интервью «Голосу Америки». – Воевать они не воюют, потому что себе дороже выйдет. Утверждают, что готовят афганскую армию, обучают ее. При этом Трамп сказал, что никаким строительством США там заниматься не будут, а будут бороться с террористами».

К чему это все приведет, понять еще сложнее, констатировал профессор: «Американцы влезли в ту же яму, в которую скоро уже почти как 40 лет назад угодил Советский Союз. А вылезти из нее весьма затруднительно. Бросить нынешнее правительство в Кабуле на произвол судьбы нельзя. Оно не проживет и месяца. Вопрос – кто придет на их место».

Если это произойдет, будет жуткая гражданская война с участием самых разных фракций талибов, «ИГ», Пакистана, спрогнозировал Алексей Малашенко.

Характерно, что позиция Москвы по поводу вывода американских войск из Афганистана практически идентична позиции талибов. Так, в августе этого года спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор департамента стран Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил: «Армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана».

Вадим Макаренко объясняет подобный подход тем, Россия вполне контролирует ситуацию в Центральной Азии: «Есть ОДБКБ, ШОС, в который вступили Индия и Пакистан. Сейчас России, да и Китаю с Индией присутствие американцев в регионе уже кажется чрезмерным. Это сакральный центр Евразии. И Россия чисто идеологически хотела бы, чтобы США, с которыми не удается договориться, покинули регион».

Как представляется аналитику, если бы у Москвы складывались с Вашингтоном более-менее нормальные отношения, то Россия не возражала против миссии США в Афганистане.

Вместе с тем, на взгляд Алексея Малашенко, Москва может говорить что угодно, но по большому счету, ей выгодно то, что американцы остаются в Афганистане.

«Если они уйдут, будет только хуже, в том числе и для стран Центральной Азии. Кремль, правда, в этом случае может рассчитывать на какие-то дивиденды, постаравшись под предлогом ликвидации угрозы терроризма укреплять ряды в военном блоке и так далее», –резюмировал он.