Спецпосланник США в Афганистане и Пакистане ушла в отставку

Спецпосланник США в Афганистане и Пакистане Лорелла Миллер в пятницу покинула свой пост. Новый спецпосланник пока не назначен.

Уход Миллер с поста специального посланника США совпал по времени с подготовкой США к увеличению американского контингента в Афганистане на несколько тысяч, чтобы помочь стране в борьбе с подрывной деятельностью «Талибана».

В пятницу новостной веб-ресурс Politico сообщил со ссылкой на дипломатов, что офис спецпосланника был закрыт в пятницу, а его функции и обязанности перешли Управлению Южной и Центральной Азии Госдепартамента США.

В конце дня в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон завил, что он не принял окончательного решения по данной позиции. Тиллерсон дал понять, что планирует сократить количество спецпосланников в Госдепартаменте, бюджет которого может быть сокращен почти на 30 процентов.