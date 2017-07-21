Спецслужбы США не подтверждают информацию о гибели лидера «Исламского государства»

Утверждения России об уничтожении Абу Бакра Аль-Багдади подтвердить не удалось
ВАШИНГТОН – Высокопоставленный представитель американских спецслужб заявил, что несмотря на многочисленные сообщения и слухи, пока не удается найти подтверждение информации о гибели лидера террористической группировки «Исламское государство».
В течении последних недель власти России, Сирии, а также сирийские правозащитные организации утверждали, что лидер «ИГ» Абу Бакр Аль-Багдади был убит. Тем не менее, директор Национального контртеррористического центра Ник Расмуссен заявил в пятницу, что не располагает доказательствами, способными подтвердить эту версию.
«Я не видел ничего, что заставило бы меня поверить в то, что лидер ИГ больше не участвует в боевых действиях», – сообщил он, выступая на конференции по безопасности в Аспене, штат Колорадо.
Он добавил, что американские разведслужбы располагают достаточным количеством информации о деятельности группировки.
«У нас просто нет информации, которая могла бы подтвердить, что он погиб или исчез», – сказал он.
Расмуссен стал третьим по счету представителем администрации США, выступившим с опровержением заявлений Москвы и Дамаска.
11 июля с таким же заявлением выступил командующим силами коалиции в Ираке генерал Стивен Таунсенд.
«Я вообще ничего не знаю об этом», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
14 июля его оценку повторил и глава Пентагона Джим Мэттис.
«Пока мы не получим подтверждения (этой информации), мы не будем заниматься спекуляциями о его смерти», – подчеркнул он.
Некоторые эксперты полагают, что в последние недели лидеры ИГ дали понять своим сторонникам, что Аль-Багдади по-прежнему руководит группировкой.
«В последнем номере еженедельного издания «Аль-Наба», которое выпускает «Исламское государство», есть несколько ссылок на Аль-Багдади, которые намекают на то, что он жив», – сообщил эксперт по вопросам борьбы с терроризмом Майкл Смит.
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