Совбез ООН рассмотрит ужесточение экономических санкций против Северной Кореи

Совет Безопасности ООН планирует провести в субботу голосование по вопросу об ужесточении экономических санкций против Северной Кореи.

Проект резолюции Совбеза предполагает ввести запрет для Пхеньяна на экспорт полезных ископаемых и морепродуктов на сумму более 1 млрд долларов в год, а также заблокировать выдачу новых разрешений на работу северокорейцев, работающих по временному найму в других странах.

Цель резолюции – оказать давление на руководство КНДР, чтобы остановить его ядерные амбиции и прекратить разработку ядерного оружия.

Инициатива новых санкций стала ответом на два запуска межконтинентальных баллистических ракет, проведенных Пхеньяном в июле. Эти испытания показали, что теперь ракеты страны-изгоя, возможно, смогут угрожать материковой территории США и большей части Европы.

По данным дипломатических источников, в результате переговоров между Соединенными Штатами и Китаем Совет Безопасности назначил голосование в Нью-Йорке на 3 часа дня местного времени. Все 15 членов Совбеза ООН уже имели возможность ознакомиться и обсудить подготовленный США проект резолюции.

Этот документ также ужесточает применение существующих санкций. С 2006 года СБ ООН уже вводил ряд новых, все более жестких санкций в отношении Северной Кореи в ответ на ее ядерные и ракетные испытания.

В проекте резолюции также указаны девять физических лиц из Северной Кореи и четыре организации, активы которых должны быть заморожены, а также введен запрет на международные поездки.

На минувшей неделе Посол США в ООН Хейли встретилась с недавно назначенным российским коллегой, послом Василием Небензей, чтобы познакомиться с ним и обсудить актуальные международные проблемы. В сообщении, опубликованном представительством США при ООН, говорится, что посол Хейли приветствовала посла Небензю и поздравила его с назначением на новую должность в ООН.

«Посол Хейли и посол Небензя обсудили борьбу с терроризмом, опасные провокации Северной Кореи, особенно недавние ракетные испытания и развитие отношений между США и Россией в ООН», – говорится в сообщении. Представительство России в ООН не прокомментировало встречу.