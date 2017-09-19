Трамп: мы встретились в эпоху надежд и больших опасностей

«Мы встретились в эпоху обещаний и больших опасностей», – сказал президент Трамп, обращаясь к Генассамблее ООН.

Он также подчеркнул: «Мы ожидаем, что все страны будут уважать интересы своих народов и права других суверенных государств».

Сильные суверенные государства дают своим народам возможность быть хозяевами своей судьбы, заявил президент США.

От отметил, что президент Соединенных Штатов всегда ставит Америку на первое место. Национальное государство по-прежнему остается лучшим инструментом улучшения жизни народа, подчеркнул он в этой связи.

Как констатировал Трамп, США более не допустят, чтобы кто-то получал преимущества за их счет и не станут участвовать в односторонних соглашениях.

Президент подчеркнул, что мировое сообщество отвергает угрозы суверенитету государств - от Украины до Южно-Китайского моря.

Трамп охарактеризовал северокорейский режим как порочный. Он констатировал, что ядерная и ракетная программа Пхеньяна угрожает всему миру.

Президент подчеркнул, что если США окажутся под угрозой, то у них не будет иного выбора, кроме как полностью разрушить Северную Корею.

Действия северокорейского лидера президент Трамп назвал самоубийственными для него самого и для возглавляемого им режима.

По словам президента США, пришло время, когда всем странам следует сотрудничать во имя изоляции северокорейского режима до тех пор, пока он не прекратит своих враждебных действий.

Президент Трамп подверг критике дестабилизирующие действия Ирана, назвав иранский режим кровожадным. Ядерное соглашение с Ираном Трамп назвал позором для США.

Глава Белого дома подчеркнул необходимость остановить радикальный исламистский терроризм.

Он пояснил также, что пришло время выявить страны, поддерживающие такие группировки, как "Аль-Кайда" и Хезболла, назвав воинствующих исламистов неудачниками.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп прокомментировал в «Твиттере» свою предстоящую речь на сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Сегодня большой день в ООН: происходит много хорошего и кое-что сложное. У нас отличная команда. Важная речь в 10 утра».

Сегодняшнее выступление – первое обращение президента Трампа к Генеральной Ассамблее ООН, в котором он, как ожидается, подвергнет резкой критике Северную Корею, Иран и Венесуэлу.

«Он будет в крайне жестком тоне говорить об опасности, исходящей от Северной Кореи, и об угрозе, которую она несет нашей безопасности и безопасности всех стран в том зале», – заявил высокопоставленный представитель Белого дома, ознакомивший журналистов с основными положениями выступления президента.

Как сообщают в Белом доме, Трамп призовет членов ООН выступить против Пхеньяна в связи с его программами разработки ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет и заблокировать их, прежде чем северокорейская армия станет более грозной силой, отметил представитель Белого дома.

Сообщается также, что президент уделит внимание Ирану и трениям, возникающим из-за расхождений политики и курса иранского правительства с желаниями народа этой страны.

В понедельник Трамп заявил, что США выйдут из соглашения по ядерной программе Ирана, подписанного в 2015 году вместе с пятью другими странами, если Вашингтон придет к выводу, что МАГАТЭ не осуществляет достаточно жесткий контроль за его исполнением.

Кроме того, ожидается, что Трамп затронет тему политической и экономической нестабильности в Венесуэле. Напомним, что накануне, в понедельник, он провел рабочий ужин с президентами латиноамериканских стран.

Еще одной важной темой его выступления станет терроризм, сообщил высокопоставленный представитель администрации.

В Белом доме сообщили, что обращение Трампа к представителям гоcударств мира, приехавшим в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, будет носить глубоко философский характер и опираться на выступления президента в Польше и Саудовской Аравии, посвященные «принципиальному реализму».

«Президент потратил огромное время на создание, разработку и редактирование своей речи во всех отношениях», – отметил высокопоставленный представитель Белого дома.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно критически отзывался об ООН, называя организацию слабой и некомпетентной и утверждая, что она «не друг демократии».

Однако в понедельник, впервые выступив в ООН на мероприятии, посвященном реформе организации, президент заметно снизил градус критики. По словам Трампа, США призывают «всех членов организации искать смелые позиции в ООН, нацеливаясь на изменение текущего положения и не держась за старые методы, которые не работают».

В понедельник Трамп провел личные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем рабочий ужин с лидерами стран Латинской Америки.

Как заявил директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук, обе встречи были посвящены в первую очередь роли Ирана на Ближнем Востоке.

«Обе встречи, с французами и с израильтянами, объединяло глубокое беспокойство по поводу деятельности Ирана в Сирии и других странах, будь то Йемен, Сирия, Ирак, Ливан. В частности, они говорили о том, что необходимо не допустить ливанизации Сирии», – сказал Хук журналистам.

Поясняя термин «ливанизация», он добавил: «Иран пользуется государствами, находящимися на грани краха, в состоянии гражданской войны и войны в целом. Такая атмосфера помогает им активировать свою сеть марионеток, и именно это они делают в Сирии».

По словам Хука, Трамп неоднократно выражал беспокойство по поводу того, что подписанные его предшественником Бараком Обамой международные соглашения по иранской ядерной программе и изменению климата составлены нечестно по отношению к США.

«В ходе этих встреч он неоднократно касался вопроса честности. К этой теме он возвращался снова и снова. Он считает, что парижское соглашение было составлено неудачно, как и соглашение с Ираном», – пояснил Хук.