Агентства ООН призвали Эр-Рияд и его союзников прекратить блокаду Йемена

Гуманитарные агентства ООН вновь призывают международную коалицию во главе с Саудовской Аравией снять блокаду, мешающую поставке предметов первой необходимости в Йемен, и предупреждают, что на кону жизни «бесчисленных тысяч» человек.

«Цена этой блокады измеряется количеством унесенных жизней», – говорится в заявлении лидеров Всемирной продовольственной программы, Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ.

По словам агентств, в Йемене 7 миллионов человек находятся под угрозой голодной смерти, и это число может вырасти еще более чем на 3 миллиона.

«Вместе мы обращаемся с очередным настоятельным призывом к коалиции: допустите в Йемен жизненно необходимые гуманитарные поставки в связи с самым острым гуманитарным кризисом в мире», – говорится в заявлении.

На прошлой неделе коалиция перекрыла доступ в Йемен по суше, воде и воздуху в ответ на ракетную атаку боевиков-хути по аэропорту неподалеку от Эр-Рияда.

Война в Йемене унесла более 10 000 жизней и вынудила около 3 миллионов человек покинуть свои дома. Еще до начала гражданской войны в 2015 году Йемен был самой бедной страной в арабском мире.