ООН отмечает Международный день ненасилия – на следующий день после стрельбы в Лас-Вегасе

На следующий день после самого кровопролитного инцидента со стрельбой в истории США в ООН отметили Международный день ненасилия, вспоминая слова Махатмы Ганди.

«Нельзя построить ничего долговечного на насилии», – заявил председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Мирослав Лайчак, цитируя покойного борца за независимость Индии.

«ООН должна служить постоянным напоминанием об этом, – добавил Лайчак, представляющий Словению. – Организация должна не только сама действовать ненасильственными методами, но и вдохновлять других делать то же самое».

Десять лет назад ООН объявила 2 октября Международным днем ненасилия, в честь Ганди, который родился в этот день в 1869 году.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что «потрясен и встревожен» массовым убийством в Лас-Вегасе и планирует написать послание с выражением соболезнований семьям погибших.