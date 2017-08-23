Комитет ООН призвал США осудить преступления на почве расизма

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации в среду призвал США резко осудить преступления на почве расовой ненависти и ненавистнические высказывания после инцидента на акции ультраправых в Шарлотсвиле, штат Вирджиния, предупредив, что в противном случае насилие может повториться.

В своем заявлении комитет отмечает «отсутствие безоговорочного осуждения расовых инцидентов на высших политических уровнях» в США.

В заявлении напрямую не упоминается президент США Дональд Трамп, вызвавший резкую критику своим комментарием о том, что в столкновениях между националистами и их противниками виноваты обе стороны. В ходе столкновений погибла 32-летняя Хизер Хейер, попавшая под колеса автомобиля, на котором связанный с националистами мужчина въехал в толпу.

Заявление комитета опубликовано в соответствии с процедурами «заблаговременного предупреждения и срочного реагирования», которые предусмотрены исключительно для серьезных ситуаций. С 2003 года эти процедуры применялись 20 раз в отношении таких стран, как Бурунди, Ирак, Израиль и Гайана.

Комитет выражает «тревогу» по поводу того, что власти США не осудили демонстрации расистского характера в США, и предупреждает, что отсутствие такого осуждения в будущем может привести к «разжиганию расового дискурса и инцидентов».

Трамп, выступая во вторник на встрече с избирателями в Аризоне, в очередной раз высказался в защиту своей реакции на события в Шарлотсвиле, а также пообещал закрыть правительство, чтобы добиться строительства стены на границе с Мексикой.

Комитет ООН, состоящий из 18 независимых экспертов, заявил, что, если подозреваемые в разжигании беспорядков в Шарлотсвиле будут признаны виновными, наказание должно быть соразмерно серьезности их преступления.

По мнению комитета, власти США также должны заняться устранением «первопричин распространения таких проявлений расизма и тщательно исследовать феномен расовой дискриминации».