Помощник генсека ООН: восточная Украина быстро становится самым заминированным регионом в мире

Около 4 миллионов граждан Украины, проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей, нуждаются в гуманитарной помощи – об этом на брифинге заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер. Несмотря на перемирие, жители продолжают страдать от обстрелов, заявила она.

«Почти каждую ночь гражданское население подвергается обстрелу сторонами, участвующими в конфликте вдоль 459 километровой линии соприкосновения. Я была поражена приспосабливаемости и стойкости людей. Я также обеспокоена тем, что люди начинают терять надежду – они полагают, что мир теряет интерес к ним», - сказала Урсула Мюллер.

Она отметила, что с наступлением зимы людям, проживающим в зоне конфликта, придется искать новое место жительства, если не будет обеспечена работа системы отопления и водоснабжения. Еще одну проблему, по словам помощника генсека ООН по гуманитарным вопросам, представляют мины.

«Восточная Украина быстро становится самым заминированным регионом в мире. Если проблему не решить – восстановление и развитие региона остановится на многие годы», - заявила она.

Урсула Мюллер указывает и на то, что стороны конфликта не соблюдают Минские соглашения в части доступа гражданского населения к гуманитарной помощи.

В Киеве считают, что на ситуацию может повлиять размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе. К этой идее, предложенной еще в 2015 году, западные партнеры Украины поначалу отнеслись скептически. Сейчас ситуация иная – большинство стран-членов ООН поддерживают инициативу.

«Я все делаю для того, чтобы миротворцы были в Донбассе. И это означает, что в Донбассе прекратят стрелять. Чтобы авторитет ООН и сила Совета Безопасности ООН гарантировали нам, что люди с оружием больше не будут обстреливать ни украинских воинов, ни украинских гражданских лиц», - заявил президент Украины Петр Порошенко.

В Москве считают иначе. Выступая на заседании Валдайского дискуссионного клуба президент России Владимир Путин заявил, что Москва не допустит закрытия границы с самопровозглашенными республиками Донбасса. Путин добавил, что закрытие границы в нынешних условиях приведет к повторению событий в Боснии и Герцеговине. «Там будет просто резня устроена, мы это не сможем допустить и никогда не допустим», — пообещал президент России.

Между тем в самом Киеве под Верховной Радой продолжается акция протеста с антикоррупционными требованиями. Президент Петр Порошенко заявил, что протестные выступления не смогут расшатать ситуацию, и обвинил Россию в попытках в очередной раз дестабилизировать ситуацию.