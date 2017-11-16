СБ ООН рассматривает резолюции о продлении мандата СМР, предложенные США и РФ

Совет Безопасности ООН в четверг выносит на голосование альтернативные предложения США и России по продлению мандата органа, созданного для расследования химических атак в Сирии.

Полномочия Совместного механизма расследования (СМР) истекают в конце дня, если не будут продлены.

Миссия США при ООН призвала поддержать ее предложение, которое, как и российский план, предусматривает продление полномочий СМР на один год. Предлагаемый США текст призывает экспертов СМР продолжать работу «так, как они сочтут нужным».

«Соединенные Штаты надеются, что Совет Безопасности объединится перед лицом применения химического оружия против гражданских лиц и продлит работу этой крайне важной группы, – говорится в заявлении миссии. – Не сделать этого – значит дать согласие на такие злодеяния и трагически подвести сирийский народ, пострадавший от этих подлых деяний».

СМР начал свою работу два года назад и выпустил несколько докладов, в которых сделал выводы об ответственности сирийского правительства за применение химического оружия, в том числе в апрельской атаке с использованием зарина в Хан-Шейхуне.

Россия крайне критически отнеслась к этим выводам, и в своем предложении призывает сотрудников СМР посетить Хан-Шейхун и пересмотреть свои выводы о том, что там произошло.

Посол России в ООН Василий Небензя заявил, что полномочия СМР необходимо продлить, но на основе обновленного мандата из-за системных ошибок, которые по его словам, присутствуют в недавнем докладе СМР и которые необходимо исправить. По его словам, в этом и состоит цель российской резолюции.

Дипломат добавил, что завершение мандата СМР может направить плохой сигнал, но то, как расследование проводилось, является еще более худшим сигналом.

Расстановка сил в Совете Безопасности может привести к тому, что ни один из двух планов не будет одобрен.

США и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности, обладающими правом вето, а, по словам дипломатов, российский план не пользуется большой поддержкой.

Россия девять раз пользовалась правом вето, чтобы заблокировать резолюции, направленные против ее союзника, Сирии, с начала нынешнего конфликта в 2011 году.