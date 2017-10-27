Следователи ООН: за химатакой в Хан-Шейхуне стояло сирийское правительство

ООН – Международная следственная группа пришла к выводу, что за химическую атаку в сирийском городе Хан-Шейхун ответственно правительство президента Башара Асада.

В результате удара по контролируемому сепаратистами городу в апреле этого года погибли и пострадали множество мирных жителей, а три дня спустя США нанесли авиаудары по сирийской военной базе, откуда, по словам Вашингтона, правительственные силы произвели атаку.

В 33-страничном докладе, который был представлен членам Совбеза в четверг, эксперты из ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что рассмотрели восемь возможных сценариев применения газа зарина.

Они пришли к выводу, что вероятны лишь два сценария: газ был выпущен либо с помощью авиационной бомбы, либо в результате взрыва самодельного взрывного устройства.

После изучения фотографий, видео, изображений со спутников, а также показаний очевидцев и результатов криминалистической экспертизы эксперты сочли, что скорее всего инцидент вызвала «авиабомба с небольшим зарядом взрывчатого вещества».

По словам следственной группы, у нее есть «достаточные достоверные и надежные доказательства» того, что снаряды на Хан-Шейхун сбросили с воздуха, а в этот момент в окрестностях присутствовали сирийские военные самолеты.

Как поясняют эксперты, бомба проделала в земле большую воронку, откуда распространялся зарин.

Эксперты не посещали Хан-Шейхун, поскольку это слишком опасно, а яму впоследствии залили цементом, что делает бессмысленным посещение места происшествия.

Это уже четвертый подтвержденный случай применения химоружия режимом Асада.

Следственная группа также выяснила, что второй инцидент с использованием сернистого иприта в сирийской деревне Ум-Хош в сентябре 2016 года был делом рук «Исламского государства».

В четверг постоянный представитель США в ООН Никки Хейли осудила режим Асада за неоднократное применение химоружия.

«Совет Безопасности должен четко дать понять, что мы не потерпим применения кем-либо химоружия, и полностью поддержать работу независимых экспертов, – сказала Хейли. – Страны, которые этого не сделают, ничем не лучше диктаторов и террористов, которые применяют это ужасное оружие».

Во вторник Россия наложила вето на резолюцию Совбеза о продлении мандата следственной комиссии еще на год. Текущий мандат истекает 16 ноября.