Россия отвергла выводы расследования химической атаки в Сирии

Россия отвергла доклад международного расследования, возложившего на сирийское правительство вину за атаку с применением отравляющего газа, которая повлекла человеческие жертвы.

Позиция Москвы поставила под сомнение возможность Совета Безопасности ООН договориться о продлении мандата расследования, который истекает на следующей неделе.

Еще 24 октября Россия наложила вето на первоначальное предложение США продлить мандат совместного расследования ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявив, что она хочет дождаться публикации отчета следователей, который появился через два дня.

После этого она предложила собственный проект резолюции, который, по словам заместителя посла России при ООН Владимира Сафронкова, направлен на повышение эффективности расследования и исправление «систематических ошибок».

«Без коренной перестройки [расследование] останется слепым орудием для сведения политических счетов с властями Сирии», – заявил Сафронков, выступая на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, посвященном докладу Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

Составители доклада пришли к выводу, что правительство Сирии несет ответственность за атаку 4 апреля с применением зарина – запрещенного вещества нервно-паралитического действия – в подконтрольном оппозиции городе Хан-Шейхун, в результате которой погибли десятки людей.

Сирийское правительство отрицает применение химического оружия.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что у Совета Безопасности не может быть более приоритетной задачи, чем продление мандата Совместного механизма расследования.

«Все те, кто мешают нам достичь этой цели, помогают и являются пособниками тех, кто применяет химическое оружие, – сказала дипломат. – Они содействуют не только тому, что еще больше женщин и детей погибнут, но и тому, что эти женщины и дети погибнут одним из самых жестоких и болезненных образов».