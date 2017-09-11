ООН: ситуация в Мьянме – классический пример этнической чистки

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил в понедельник, что насилие и несправедливость в отношении этнического меньшинства рохинджа в Мьянме, куда не допустили экспертов ООН, «представляются классическим примером этнической чистки».

Выступая на заседании Совета по правам человека, Зейд сперва почтил память жертв терактов 11 сентября, после чего заговорил о проблемах в сфере прав человека в Мьянме, Бурунди, Венесуэле, Йемене, Ливии и США, где администрация Трампа планирует отменить программу защиты детей-иммигрантов, многие из которых прожили в стране всю жизнь.

Зейд, являющийся принцем Иордании, осудил «очередную жестокую операцию в штате Ракхайн – на сей раз, по-видимому, в гораздо более крупном масштабе». По оценкам ООН, за последние три недели 270 000 человек бежали из Мьянмы в Бангладеш. Зейд продемонстрировал снимки со спутников и зачитал сообщения о том, что «силы безопасности и местные дружины сжигают деревни рохинджа» и совершают внесудебные расправы.

«Правительство Мьянмы должно прекратить притворяться, что рохинджа сами жгут свои дома и разрушают свои деревни», – добавил он, назвав это «полным отрицанием реальности», которое вредит международному имиджу Мьянмы, до недавнего времени демонстрировавшей «выдающуюся добросовестность» (имеется в виду допуск гражданских лиц в политику).

«Поскольку Мьянма отказалась допустить на свою территорию экспертов по правам человека, текущую ситуацию пока невозможно полностью оценить, однако она представляется классическим случаем этнической чистки», – сказал он.

Зейд также выразил глубокое возмущение по поводу сообщений о том, что власти Мьянмы размещают вдоль границы сухопутные мины.

Зейд заявил, что совету необходимо рассмотреть вопрос об исключении ряда стран, «замешанных в наиболее вопиющих нарушениях прав человека», однако не уточнил, о каких именно странах идет речь. Организации по защите прав человека называли в числе таких стран Бурунди и Венесуэлу.

Зейд добавил, что в целом за три года с момента его вступления в должность мир стал «мрачнее и опаснее».

Сирия и Ирак, долгое время занимавшие первые места на повестке дня в сфере прав человека, в речь Зейда были упомянуты лишь вскользь, что свидетельствует о том, насколько широкий круг проблем стоит перед современным миром.