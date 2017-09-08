Эксперт: миротворцы ООН на линии разграничения в Украине - путь в никуда

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Миротворческая миссия ООН должна действовать на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения и в ней не должна принимать участие Россия. Об этом в своем ежегодном послании заявил президент Украины Петр Порошенко. Он считает, что миротворцы ООН помогут установить мир.
«Россия продолжает провокации и препятствует эффективной деятельности мониторинговой миссии ОБСЕ, поставляет оружие и наемников на украинскую территорию. В таких условиях, размещение на всей оккупированной территории Донбасса «голубых шлемов» Организации Объединенных Наций стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования», - заявил Петр Порошенко.
В начале недели представитель России в ООН Василий Небензя направил на рассмотрение генсека ООН и председателя Совбеза проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе. Хотя перед этим он заявлял, что подобная миссия является «бессмысленной» и направлена на подрыв Минских соглашений.
Эксперт Атлантического совета Марк Симаковски объясняет изменение позиции Москвы следующим образом.
«Россия ждала подходящего случая. Сейчас он представился: во-первых, США больше вовлечены на дипломатическом поле. Россия чувствует себя более уверенно в общении с США напрямую. Не так давно Курт Волкер встречался с Владиславом Сурковым. Во-вторых, Россия хочет сделать прогресс, и потенциально дать возможность Дональду Трампу сказать, что Россия сделала прогресс и настало время отменить некоторые санкции».
Марк Симаковски добавляет, что проект резолюции России – также попытка Москвы представить себя миротворцем и закрепить свои успехи на востоке Украины.
«Размещение миротворцев только на линии соприкосновения – это де-факто признание международной границы. Размещение миротворцев не на территории Донбасса и не на украино-российской границе будет контрпродуктивным», - заявил он.
В аналитическом центре Stratfor считают, что предложение Москвы «по поддержанию мира можно рассматривать как попытку убедить Соединенные Штаты и Запад в том, что Россия привержена снижению насилия в конфликте». Это может заставить некоторых западных сторонников Украины, таких как Германия, поддержать усилия Кремля. Желание Москвы снизить напряженность, считают в аналитическом центре, может жать расширить поле для маневра в переговорах с Вашингтоном по другим вопросам – Сирии и Северной Корее. Действия Кремля, по словам аналитиков центра, направлены на раскол стран Запада в решении украинского вопроса.
В Кремле в очередной раз отвергли обвинения Киева в том, что Россия сторона конфликта. В Москве утверждают, что миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон и только с их согласия.
Марк Симаковски считает, что пока рано говорить о размещении в ближайшее время миротворцев ООН в Украине. Причина – необходимо провести большое количество переговоров и удостоверится, что Киев будет чувствовать себя комфортно с окончательным решением. Если Россия добивается только присутствия миротворцев на линии разграничения – то это путь в никуда, считает эксперт.
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