Комитет ООН призвал Пхеньян прекратить эксплуатацию детского труда

Комитет ООН по правам ребенка заявил в среду, что власти КНДР наказывают детей за «преступления» или политические взгляды родителей путем дискриминации, и призвал Пхеньян прекратить эксплуатацию детского труда.

Комитет, в прошлом месяце изучивший ситуацию с правами детей в Северной Корее, также выразил глубокое беспокойство по поводу «идеологической обработки» в северокорейской системе образования.

В последние месяцы в регионе и по всему миру обострилась напряженность в связи с серией испытаний северокорейских баллистических ракет средней и большой дальности, часть из которых пролетели над территорией Японии, а также с шестым ядерным испытанием в Северной Корее, которое прошло 3 сентября.

Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что КНДР «не обеспечивает надлежащих гарантий свободы от пыток и других видов жестокого и унизительного обращения и наказаний, как на законодательном уровне, так и на практике, в особенности в отношении детей, принудительно возвращенных в страну, и детей, живущих на улице и в местах лишения свободы, в том числе в лагерях для политзаключенных».