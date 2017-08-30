Совет Безопасности ООН потребовал от КНДР остановить ракетную программу

ВАШИНГТОН – Совет Безопасности ООН осудил как «возмутительный» запуск баллистической ракеты, пролетевшей над Японией, и потребовал от Пхеньяна остановить свою ракетную программу.

Однако при этом члены совета не стали прибегать к угрозам ввести новые санкции против изолированного режима.

Северная Корея заявила, что запуск баллистической ракеты среднего радиуса действия был ответом на совместные военные учения США и Южной Кореи и первым шагом в военных действиях по «сдерживанию» американской территории Гуам.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал распоряжение о первом ракетном запуске из столицы Пхеньяна, заявив, что необходимо провести новые учения, целью которых будет Тихий океан, сообщило в среду северокорейское информационное агентство ЦТАК.

«Эти учения по запуску баллистической ракеты, напоминающие настоящий бой, являются первым шагом в военной операции Корейской народной армии на Тихом океане и многозначительной прелюдией к сдерживанию Гуама» – заявил Ким Чен Ын, согласно ЦТАК.

В заявлении Совета Безопасности ООН говорится о «жизненно важной необходимости» принятия КНДР немедленных и конкретных шагов по снижению напряженности.

Совет Безопасности призвал все страны мира соблюдать режим санкций ООН против Пхеньяна.

Однако заявление, подготовленное США и принятое на основе консенсуса, не содержит угроз новых санкций против Северной Кореи.

Дипломаты утверждают, что обладающие правом вето Китай и Россия обычно готовы идти на усиление санкций только в случае запуска ракеты большой дальности или ядерного испытания.

Послы Китая и России в ООН выступили против любых односторонних санкций против Северной Кореи и повторили призывы отказаться от размещения в Южной Корее американской системы ПРО.

«Я надеюсь, что мы сможем принять сильную резолюцию после этого заявления», – заявил журнилиста после заседания совета посол Японии в ООН Коро Бэссё.

Выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, посол США Никки Хейли заявила, что Пхеньян нарушил все резолюции Совета Безопасности, и мир объединился в неприятии его действий.

«Северокорейскому режиму пора признать опасность, которой они себя подвергают, – сказала Хейли. – США не позволят продолжаться этому беззаконию, и остальной мир будет вместе с нами».