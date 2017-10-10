ООН запретила заходить в порты четырем судам, нарушавшим санкции против Пхеньяна

ООН запретила вход в любые порты мира четырем кораблям, нарушавшим экспортно-импортные санкции в отношении Северной Кореи

Глава отвечающего за соблюдение санкций комитета ООН Хью Гриффитс анонсировал запрет в понедельник в ходе брифинга в Нью-Йорке. По словам Гриффитса, запрет вступил в силу в прошлый четверг.

Согласно базе данных, отслеживающей морские суда, под запрет попали следующие корабли: Petrel 8, зарегистрированный на Коморских островах, Hao Fan 6, который ходит под флагом Сент-Киттса и Невиса, и северокорейское судно Tong San 2. Четвертый корабль, Jie Shun, не зарегистрирован ни в какой стране.

Совет безопасности ООН в августе принял резолюцию, запрещающую КНДР экспортировать уголь, руду и морепродукты, в ответ на успешно проведенное Пхеньяном испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Еще один раунд санкций был принят в сентябре после шестого ядерного испытания в КНДР.