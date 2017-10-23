Помощник Генсека ООН посетила Украину

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместитель координатора по чрезвычайным ситуациям Урсула Мюллер, посетившая Украину, провела брифинг по гуманитарной ситуации в стране. Она заявила, что ситуация становится все более напряженной. «Практически каждую ночь гражданское население страдает от обстрелов», – отметила Урсула Мюллер, подчеркнув, что за время конфликта «не менее 2500 гражданских лиц были убиты, 9000 человек были ранены».

В постоянной миссии Украины при ООН «Голосу Америки» заявили, что позитивно оценивают работу Урсулы Мюллер.

Мюллер отметила, что из-за бюрократических преград 600 000 пенсионеров не имеют доступа к своим пенсиям. Она призвала Украину разрешить свободу передвижения гражданским лицам и отменить коммерческие ограничения на линии разграничения.

«Один миллион переходов в месяц на территорию, контролируемую правительством, делается для того, чтобы получить медицинские услуги или забрать пенсии», – сказала Мюллер.

Напомним, что заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам посетила Украину 10-13 октября этого года. Она встретилась с высокопоставленными чиновниками, членами гуманитарных и дипломатических кругов и семьями вынужденных переселенцев, перемещенными в результате конфликта. Урсула Мюллер также посетила части Восточной Украины, чтобы лично ознакомиться с гуманитарной ситуацией в районах, пострадавших от боевых действий.

С приближением зимы агентства и партнеры ООН работают с правительством Украины и фактическими властями на востоке Украины, чтобы наиболее уязвимые слои населения на линии соприкосновения получили все самое необходимое. По оценкам ООН, в настоящее время около четырех миллионов человек (это девять процентов населения) нуждаются в гуманитарной помощи.

Программы по предоставлению гуманитарной помощи Украине страдают от недофинансирования. Из запланированных ООН 204 миллионов долларов пока получено лишь 26%.