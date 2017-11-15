МИД Украины: Резолюция ООН по Крыму усиливает требования к стране-оккупанту

КИЕВ – Обновленный текст резолюции о ситуации в Крыму, который был поддержан 14 ноября 2017 на заседании Третьего комитета 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «в значительной степени усиливает требования международного сообщества к стране-оккупанту».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в комментарии к одобренному проекту документа.

«Эта резолюция является логическим продолжением прошлогодней резолюции Генассамблеи 71/205 по правам человека в оккупированном Крыму. Решение о внесении нового документа обусловлено продолжением РФ преступной политики в оккупированном Крыму.

Приходится констатировать, что Россия не выполнила ни одного из положений предыдущей резолюции ГА ООН, усиливая репрессии в отношении к этническим украинцам, крымским татарам и другим лицам, которые выражают несогласие с оккупацией полуострова», – отмечается в комментарии МИДа Украины.

В нем подчеркивается, что, несмотря на многочисленные обращения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Россия отказывает представителям ООН в доступе на территорию временно оккупированного Крыма.

«Документ содержит призыв к выполнению промежуточного решения (приказа) Международного суда ООН по делу Украины против РФ от 19 апреля 2017 года, которое до сих пор не выполнено Россией. Должны консолидировать усилия и заставлять РФ к его выполнению», – сообщается в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.

Украинские дипломаты утверждают, что Россия оказывала «огромное давление», однако за резолюцию «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)» поддержало 71, против – проголосовали 25, и воздержались – 77 представителей государств.

Резолюция также содержит осуждение «незаконного установления Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму» и требование соблюдения Россией «обязательств по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации».

В числе проголосовавших против – Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Узбекистан, Венесуэла, Северная Корея, Куба и Зимбабве.

Напомним, что Третий комитет занимается социальной и гуманитарной тематикой. В его повестке дня доминируют пункты, связанные с защитой прав человека.

Встреча помощника Госсекретаря США и президента Украины

Как сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко, во время встречи лидера государства с новым помощником Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Вессом Митчеллом, собеседники отметили «важность новых подходов и смелых инициатив для наполнения стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами – от усиленного политического, торгово-экономического и энергетического взаимодействия, до укрепления обороны и партнерства в вопросах безопасности между сторонами».

«Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии подчеркнул, важность визита в Украину. Весc Митчелл заверил, что США и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине в ее усилиях по развитию и укреплению страны, а также дальнейшей координации усилий для обеспечения надежной и эффективной международной поддержки нашего государства», – подчеркивается в сообщении пресс-службы украинского президента.

«То, чего вы и ваша команда достигли за очень короткий промежуток времени, является удивительным. Просто феноменально, что так много было сделано за последние три года», – отметил Весс Митчелл.

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов подтвердил готовность продолжать поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны и, в случае необходимости, усилить цену для Москвы за продолжение агрессии против украинского государства.

Президент Украины Петр Порошенко также поблагодарил за помощь американской стороны и ее значительный вклад в развитие новой украинской армии в условиях российской агрессии.

Собеседники обсудили ход реформ в Украине. Президент Петр Порошенко отметил значительные изменения, которых достигла Украина. «Я абсолютно уверен, что нет ни одной страны в мире, которая ввела такое количество реформ в различных сферах, в течение войны. И мы имеем прочную поддержку наших реформ со стороны Соединенных Штатов», – подчеркнул Петр Порошенко и добавил, что это является подтверждением нашего стратегического партнерства.

«Крымская резолюция» – реакция в Украине

Россия получила очередную оплеуху в ООН. Так охарактеризовал результаты голосования участников заседания Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН по «крымской резолюции» народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Эта резолюция точнее и сильнее, там больше аспектов рассматривается в защиту граждан, адвокатов, журналистов, которые преследуются в Крыму

«Практически мы повторили результаты прошлогоднего голосования (с минусом в 2 голоса), когда соответствующую резолюцию поддержали 73 страны, а «против» выступили 23 страны. […] В то же время, круг защитников России, среди которых Беларусь, Венесуэла, Иран, КНДР, Сирия свидетельствует о том, что страны, где правят авторитарные или диктаторские режимы, традиционно оказывают поддержку режиму Путина», – отметил Рефат Чубаров.

15 ноября народный депутат Иван Винник сообщил журналистам, что в проект закона о Донбассе включили Крым и дату начала оккупации полуострова.

«Дата начала оккупации 20 февраля 2014 года указана в постановлении Верховной Рады и в исках Украины в международные суды по поводу Крыма», – цитирует слова Ивана Винника информационное агентство LIGA.net.

По словам народного депутата, по всему тексту законопроекта добавлены положения по поводу оккупации Крыма. Законопроект о реинтеграции Донбасса, который будет рассмотрен в Верховной Раде, определит Россию страной-агрессором.

О «главных» моментах в «крымской резолюции»

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник называет «главными» моменты в новой резолюции, которые направлены на защиту прав человека, выполнение Россией норм предыдущих резолюций.

«Эта резолюция точнее и сильнее, там больше аспектов рассматривается в защиту граждан, адвокатов, журналистов, которые преследуются в Крыму. Четко зафиксирована проблема о невыполнении Россией решения международного суда ООН, и этот момент дает Украине и другим странам возможность выдвигать санкции против России, которая игнорирует решение международной судебной инстанции. Важно, что в резолюции зафиксировано необходимость представления доклада Верховного комиссара именно по ситуации в Крыму. Для нас это означает, что крымская проблема будет в фокусе Верховного комиссара ООН в 2018 году», – говорит Ольга Скрипник корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Ольга Скрипник указывает на некоторые аспекты, связанные с аннексией Крыма, которые благодаря резолюции будут отслеживаться международными правозащитными группами.

«Будет жесткая реакция на попытки призыва в российскую армию с территории Крыма, на милитаристскую пропаганду, которую проводит Россия среди подростков и взрослого населения в связи с призывом и службой в российской армии», – подчеркивает Ольга Скрипник.

По ее словам, вряд ли стоит рассчитывать на моментальную реакцию со стороны России на резолюцию ООН, однако этот документ станет «правовой и политической основой для продолжения санкций в случае невыполнения международных и украинских требований».

«Резолюция демонстрирует эффективную работу украинской дипломатии и неизменную поддержку международного сообщества по вопросу деоккупации Крыма. На международном уровне начнется обсуждение вопроса доступа международной миссии ООН на полуостров, резолюция призывает Россию отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить возможности для получения украинского образования, призывает устранить дискриминацию, которая есть в Крыму», – подчеркивает Ольга Скрипник.

«Крымская проблема» и международная повестка дня

Новую резолюцию по Крыму политический консультант, управляющий партнер консалтинговой группы «Concept GR» Юлия Комарова называет документом с большим прицелом на будущее.

«Учитывая, что идут переговорные процессы Путин-Эрдоган, а также – в формате спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова, понятно, что «крымский вопрос» приобретает актуальность и возвращается в международную повестку дня. Международное сообщество пытается найти какой-то механизм, однако, сложно предположить, что он появится в ближайшем будущем, как механизм перехода от законодательных инициатив к практическому воплощению идей. Думаю, что пока это будут декларации и резолюции, возможно, нужно достичь критической массы в производстве таких документов, чтобы они переросли в новое качество», – подчеркивает Юлия Комарова в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Юлия Комарова напоминает, что российское руководство неоднократно заявляло о том, что статус Крыма не обсуждается, а переговоры по его возвращению в украинскую юрисдикцию вряд ли возможны в ближайшее время.

«Однако это не означает, что Украине нужно оставить попытки вернуть законную территорию, прекратить бороться за права крымскотатарского населения. Международная повестка дня по крымской теме, право на украинской стороне и нужно быть готовым к различным обстоятельствам, нужному моменту, создавать форматы, которые позволят вернуть аннексированную территорию», – считает Юлия Комарова.

Резолюция и мнение российских правозащитников

Вместе с тем известно, что власти России всегда отвергали обвинения в нарушениях прав человека в Крыму. Но у российских правозащитников на этот счет прямо противоположное мнение. Так, член совета Правозащитного центра «Мемориал», руководитель программы «Поддержка политзаключенных и преследуемых гражданских активистов» Сергей Давидис считает резолюцию ООН вполне обоснованной.

«Она не голословна, а опирается на ранее сделанный правозащитниками доклад, в котором конкретно описываются все нарушения, связанные с уголовными и административными преследованиями граждан при полном отсутствии оснований для подобных преследований, с пренебрежением процессуальными процедурами в ходе судебных разбирательств, – констатировал он в интервью «Голосу Америки». – Сюда же следует добавить многочисленные нарушения прав жителей Крыма Россией как оккупирующей державой. Например, нельзя вывозить с оккупированной территории осужденных для отбывания наказания лиц, а это делается постоянно».

Сергей Давидис особо выделил притеснения граждан в Крыму по религиозным мотивам.

«Членов Хизб-ут-тахрир, которая являлась и является легальной организацией в Украине, только за принадлежность к структуре берут под стражу и осуждают длительным срокам лишения свободы, – подчеркнул он. – Повсеместно нарушаются права этнических меньшинств – украинцев и крымских татар, представительный орган которых Меджлис был признан экстремисткой организацией в Российской Федерации, несмотря на всеобщее осуждение в мире этого решения. Вообще, перечислять попрание прав на полуострове можно долго – тут и похищения, и нерасследованные исчезновения людей, в первую очередь крымских татар, и пытки в ходе уголовного преследования».

Все это дает совершенно полноценные и весомые основания для тех выводов, которые содержатся в резолюции ООН, резюмировал правозащитник. По его словам, особенно возмутительно то, что людей, оказавшихся де-факто без всякой своей воли на оккупированной территории, привлекают к уголовной ответственности и присуждают к реальному лишению свободы только за несогласие с существующим положением.