В ООН решили запретить ядерное оружие

В штаб-квартире ООН участники межправительственной Конференции приняли текст Договора о запрещении ядерного оружия. В поддержку договора проголосовали 122 государства, Нидерланды выступили против, Сингапур воздержался.

В работе над договором не принимали участие восемь государств, которые официально располагают ядерными арсеналами (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан и Северная Корея), либо располагают ими предположительно (Израиль).

Договор обязывает участников соглашения «никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства». Он также запрещает использовать угрозу применения ядерного оружия.

Договор стал первым за два десятилетия юридически обязательным инструментом по вопросам ядерного разоружения. Он будет открыт для подписания в сентябре.

Решение о подготовке этого соглашения было принято Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2016 года: Ассамблея постановила созвать специальную Конференцию ООН для согласования текста документа, который был бы способен привести к ликвидации ядерного оружия. Депозитарием договора назначен генеральный секретарь ООН, который приветствовал его принятие.

Послы США, Великобритании и Франции в ООН опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что их правительства на намерены подписывать, ратифицировать и присоединяться к договору, и что их юридические обязательства в отношении ядерного оружия не претерпели изменений. Послы добавили, что договор никоим образом не позволяет разрешить проблему северокорейской ядерной программы и не снимает с повестки дня вопрос о необходимости ядерного сдерживания.